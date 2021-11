Négy ifjú zenész, aki Magyarországot képviseli a Virtuózok V4+ elődöntőjében

Oláh Vilmos klasszikus gitáron játszik, melyet kiskorában kapott kézhez és azóta nem engedi el. Szeret nagyon elegáns lenni, Miklósa Erika mondja is neki, hogy így kell kinéznie egy zenész fiatalembernek, mire ő is megjegyzi, hogy a művésznő is nagyon csinos. Játékában Batta András szerint van dráma és van virtuozitás, Miklósa Erika szerint meg leginkább mediterrán szenvedély. Érdekes, hogy ez a fiatalember tud, mer halkan játszani, ami bátorság egy ilyen hatásvadászatra is játszó műfajban. Vilmos mindenképp szóló karriert szeretne, a jazz és klasszikus zene közötti híd érdekli. Improvizál is egyet a zsűri kérésére, amire Balázs János azt mondja, először azt hitte, Snétberger Ferencet hall, és arra biztatja, használja ki, ami neki is megadatott, a miliőbe való beleszületést.

Gábor Margit Erdélyből, Gyergyószárhegyről érkezett, s noha Bősze Ádám műsorvezető azt mondja, ő kapásból letegezi a versenyzőket, ő annyira elegáns és színpadra termett, hogy kezicsókolommal köszönti. Lehár Ferenctől Giuditta áriáját adja elő, hogy a tüzesebb énjét is megmutassa.

Miklósa Erika szerint színpadra termett, de még nem eléggé érzi a testét, ami normális, hisz még nagyon kezdő, csak 21 éves.

Batta András szerint pedig karakteresebben kéne mondania a szöveget.

Kleics Botond harmonikán játssza Kabalevszkijtől A bohócot. Kicsit meg van illetődve, érdekesek a hangsúlyai, a zongoradarabban nem ilyenek.

Utána a sokoldalú tehetség, Varga Nadine következik, aki zongora és zeneszerzés szakon tanul, a műsor felvételének pillanatában épp egy hollywoodi filmzenén dolgozik. Ez hagyján, de milyen jól rajzol! A színpadon Rachmanyinovot játssza, a H-moll prelűdöt, Miklósa Erika szerint olyan puritán érzelmi gazdagsággal, ami rá jellemző. Nem szoktak ilyen fiatalon Rachmanyinovot játszani, hiszen ezt az ürességet, ezt a melankóliát inkább csak később érzi az ember. A darab olyan, mintha nem történne semmi, de közben nagyon is sok történik. Ezután Nadine is eljátssza saját szerzeményét, mely egy Kiskece lányom átdolgozás, ezen is hallatszik a rachmanyinovi technika. Várdai István gordonkaművész szerint ő

tipikus esete annak, hogy valaki sokkal jobb zenész, mint amennyire jól játszik a hangszeren,

amivel nyilván az érzelmi töltetre, a darab érett interpretációjára utal.

A 17 éves Szalovszky Viktória apukáját nem ismeri, a nagypapája nevelte fel, ezért őt szólítja apának. A zene szeretetét is tőle tanulta el. Beethoven F-moll szonátáját játssza sokkal fiatalosabban, allegrósabban, mint ahogy azt általában szokták, mert ahogy mondja, ez Beethoven fiatalkori műve, ezért ilyen hevesen kell nekifutni, amire Kesselyák Gergely azt mondja, karmesteresen játszott, mert nem a hangszer felől, hanem a zene felől közelítette meg a művet.

A 13 éves Bednárik Hanna cukorbetegséggel küzd, karján a fellépéskor is egy beépített szenzor van, ami folyamatosan monitorozza a szervezetében lévő glükózszintet. Így is nagyon vidáman játszik, uralva az általa választott darabot, s azt üzenve, állapotként kell ezt felfogni, nem feltételen betegségként, és ez semmiképp sem gátol az alkotásban, még az előadó-művészetben sem.

A 13 éves Braun Áron marimbán játszik. Már óvodáskorától fogva dobolni szeretett volna, mert lenyűgözte, hogy egyszerre lehet játszani több hangszeren. Balázs János szerint a szabadság jellemző a játékára, a kötöttségeken túl is megmutatja ezt. Saját szerzeményét, A tékozló fiú történetét is eljátssza, ezt már zongorán.

A zsűri nagyon nehezen dönt, Batta András szerint soha ilyen nehéz nem volt a döntés. Balázs János elmondja,

az élményen alapuló művészeti teljesítményt keresik,

s noha sokszor nem egyezik a véleményük, itt van Miklósa Erika, aki elmondása szerint a tűzhely melegét őrző nőként a harmonizáló, kiegyensúlyozó szerepet játssza a zsűriben.

Mi pedig a tavalyi győzteshez, Rozsonits Ildikóhoz mérhető tehetséget keressük. Idén lehet, hogy a külföldiek között lesz. Meglátjuk a következő hetekben.

(A Virtuózok V4+ elődöntőjében Varga Nadine a zsűri előtt. Forrás: Virtuózok V4+ / MTVA )