Sohasem látott rekord: Csontváry rejtélyes képe 160 millió forintról indul

Soha még ilyen magas kikiáltási árról nem indult festmény a hazai aukciós piacon. Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című képe 160 millió forintos áron debütál a Virág Judit Galéria december 19-i aukcióján a Budapesti Kongresszusi Központban. Csontváry műve mellett egy Rippl-Rónai- és egy Schönberger Armand-kép is először látható Magyarországon az aukciót megelőző kiállításon.

Csontváry már eddig is rekorder a hazai műtárgypiacon: 240 millió forintért kelt el a Traui tájkép (a mai Trogir) című festménye, mellyel azóta is tartja a rekordot, de egy másik képe is 230 millióért talált gazdára a Kieselbach Galéria árverésén. Csontváry művei közül alig több mint egy tucat van magángyűjteményben, ezért különösen nagy szó, amikor egy a műtárgypiac körforgásába kerül. A mostani 160 millió még csak a kikiáltási ár, ebből az eddigi rekord százmillió, tehát jó nagyot ugrottak a becslők már a kezdőlökés megadásakor.

A rendszerváltás óta ez a hetedik Csontváry, ami a műtárgypiacon felbukkan, és ez minden egyes alkalommal egy ünnepi pillanat, mert az életmű kicsi, és gyakorlatilag nincs elérhető Csontváry-kép a piacon

– mondta el az Indexnek Virág Judit galériatulajdonos.

Mindössze száz kép az életmű, és aki egyszer már hozzájutott egyhez, nemigen fog megválni tőle. A Titokzatos sziget 1903-ban készült, és nehéz megmondani, hol helyezkedik el az életműben. Csontváry mindegyik képét ugyanaz az erő hatja át, és bármelyikre ha ránézünk, találunk rajta olyan különleges alakokat vagy jeleneteket, melyekről nem tudjuk, ki az, vagy miért festette oda. Csontváry megfejtése végtelen feladat a művészettörténészeknek, az viszont egyértelműen elmondható, hogy életműve senkihez és semmihez nem fogható, és nagyon nagy szerepe volt abban, amikor a XIX. század festészeti stílusai elkezdtek felbomlani, és kialakult valami új. Egyrészt a tér-, másrészt a színhasználatával hozott újat, ez a kompozíció is nagyon merész a tajtékos tengerrel, az erőteljes színeivel. Csontváry tengerrel való kapcsolata traumatikus élmény, a sziget pedig az elszigetelődés, a halál, az elvágyódás szimbóluma lehet, vagy akár a holtakkal való kapcsolat.

Virág Judit szerint további rekord a Csontváry mellett Rippl-Rónai vagy Gulácsy műveitől várható.

Az anyag másik nagy dobása Rippl-Rónai József 1909-es keltezésű Elegáns úriasszony kertben című képe, mely utoljára a 40-es években volt hazánkban kiállítva, aztán eltűnt, később pedig egy külföldi aukción bukkant fel a 90-es években, ahol egy vélhetően titkosszolgálati feladatokat ellátó, Magyarországon is külszolgálatot teljesítő diplomata vásárolta meg, a kép egészen eddig az ő tulajdonában volt. Rippl-Rónai a művet Kunffy Lajos festőművész barátja birtokán festette, Kunffy feleségét, Tiller Emmát, a gyönyörű zongoraművésznőt ábrázolja.

A harmadik nagy szenzáció Schönberger Armand Aktok gyümölccsel című képe, ez a mű még sosem volt Magyarországon látható. Az 1932-es kép az elmúlt kilencven évben egy szlovák család birtokában volt, Schönberger ugyanis a 20-as, 30-as években többször állított ki Szlovákiában, ahol akkor számos főművét megvásárolták. A szinte faragottnak tűnő, márványszoborként ható aktok megformálása arról tanúskodik, hogy Schönberger pályája korai szakaszában a szobrászattal is kacérkodott, a hűvös nőalakok a fényben izzó gyümölcsökkel és a színes drapériákkal kiváló kontrasztot alkotnak.

A három remekmű mellett Vaszary János, Scheiber Hugó, Kádár Béla és Bortnyik Sándor művei indulnak a közönség kegyeiért.

Az aukciós kiállítás az árverés előtt, december 4. és 18. között tekinthető meg a Falk Miksa utcában.

