A 16 éves zongorista, aki lejátszik mindenkit

A nemzetközi zsűri tagjait már ismerjük tavalyról, Miklós Erika lírai szoprán, Peter Valentovič szlovák zongorista, karmester, Alicja Węgorsewska lengyel operaénekes, zeneszerző és a gyönyörűséges és bájos Gabriela Boháčová zenei menedzser, hozzájuk jön új tagként Petar Culič horvát gitárművész. Újdonság az is, hogy míg a tavalyi versenyen csak a legutolsó fordulóban vett részt szuperzsürorként Plácido Domingo, az idén a nemzetközi válogatót a kezdetektől végigkíséri a zsűriben.

A két műsorvezető is a régi, Thomas Gottschalk a német szórakoztatóipar jól bevált figurája, a szépséges Ida Nowakowska pedig a tavalyi adás óta anyuka lett. Most bevallotta, a tavalyi műsor felvételekor már állapotos volt, azóta pedig megszületett gyermeke. A zenekar pedig idén sem más, mint a Budafoki Dohnányi Zenekar, Hollerung Gábor karmesterrel az élen.

Az első fellépő, a Prágából érkező Richard Kollert, aki a tavaly igen szép sikert elért Eduard Kollert öccse, bámulatos jelenség a színpadon, 13 éves kora ellenére úgy uralja azt és a zenekart is, mintha már évtizedes rutinja lenne. A zeneirodalom egyik legnehezebb művével, Paganini La Campanella című darabjával érkezik, vidáman, kifejezett jó kedéllyel, a zsűrivel szemkontaktust tartva, magabiztosan játssza a művet, látszik, mekkora élményt okoz önmagának is.

A zsűrit ámulatba ejti, nem is csoda – hihetetlen, mennyi tudás szorult egy ilyen aprócska fiúba.

Igazán nem érdemli meg, hogy kiessen, de szerencsére nagyon fiatal, és fényességes jövő és zenei karrier vár rá.

A 17 éves horvát Lucija Dujmovič az egyik legnehezebb művet játssza, amit valaha klarinétra írtak, Rossini Bevezetés, téma és variációk című darabját, a zsűri egybehangzó véleménye szerint éretten és professzionálisan, megfontolt muzikalitással. Ránézve csak a játék öröme hiányzik belőle, harciasan küzd a zenével, a hangszerével, pedig nem kéne küzdenie, küzdelem nélkül is abszolválná a művet.

Miłosz Bachonko Ljulbljanából háromévesen kezdett játszani a hangszerén, a harmonikán, hatévesen pedig már komponált. Ha inspirációja van, azt zenébe oltja, így keletkeznek saját művei. Igazán virtuóz művet játszik igazán virtuózan: Albert Vossen Flick-flack című darabját. A pompás technikát tudatossággal ötvözi már 11 évesen. Jobban szeret fellépni, mint gyakorolni, de ahogy Miklósa Erika mondja, rossz híre van, rengeteget kell gyakorolnia a jövőben.

Kádár Viktóriát már ismerjük a magyar előválogatóból, ezúttal is érett zongoraművészt mutat már 12 évesen, ezt Plácido Domingo is elismeri. Egy könnyűnek látszó, valójában nehéz Haydn-darabot választ, a D-dúr zongoraversenyt, felnőtt módjára működik együtt a karmesterrel, Hollerung Gáborral, ugyanakkor a zongoraszólónak is kivívja a magáét.

Pont eltalálja a szólista-zenekar arányt a darabban.

A 16 éves szlovák Miriam Minková úgy játszik, mint egy érett művész, és nyilván nem véletlenül választotta a nagyon ismert Mendelssohn-művet, a e-moll hegedűversenyt, ahol a Dohnányi Zenekarnak is szélesebb tér nyílik. A zsűri energikusnak, érettnek és professzionálisnak tartja játékát, de ő kicsit csalódott, ami érthető, szeretett volna több kommentet kapni.

Oláh Vilmos is bemutatkozott már, ő zenészcsaládból jön, most Roland Dyens ritka művét, a Tango en Skaït játssza. Melankolikus mű, melankolikus előadás szenvedélyességbe oltva. A Maestro fia, Plácido Domingo Junior a mentora, azt mondja, sokat segített neki a felkészülésben pszichésen és technikailag is. Előadás közben mindig énekel is. A Maestro viszont azt mondja, reméli, jövőre a Real Madrid stadionjának megnyitóján játszhat majd abban az országban, ahol a szenvedélyes gitármuzsikának annyi fanja van. Azért ez már egy meghívás, annyi szent. A csodálatos Gabriela pedig csak annyit mond: megérti, hogy a barátnője beleszeretett. Csak arra kíváncsi, az a dal milyen lesz, amit majd neki komponál.

A szlovák Francesco Machatstól kicsit furcsa, hogy 12 évesen „Vorrei morir”-t énekel a Gianni Schicchiből, vagyis hogy szeretne meghalni, ahogy az is, hogy női áriát énekel, de hát 12 évesen még női szoprán hangja van, ezzel tudja megmutatni tehetségét. Mindkét szülője operaénekes, így nem csoda, ha e pálya iránt veszi az irányt. A végén a másik műfajt képviselő kedvence, Freddie Mercury dalából, a Mamából is elénekel egy kis részt, nagy a sikere.

A lengyel Leon Klimiuk 13 éves, és egy Cahuzac-művet ad elő, lelkes tapsot kap a zsűritől. A lengyel opera-énekesnő, Alicja Węgorsewska nagyon büszke rá, és azt mondja, a francia tájat látta maga előtt, amit a szerző leírt a hangjegyeivel.

Férfi a hárfánál!

Martin Sadílek Prágából érkezett, és „a hárfa női hangszer” sztereotípiát próbálja megdönteni, sikerrel. Händel B-dúr hárfaversenyét játssza, majd a zsűri kérésére egy népdalt saját kíséretével. A zsűri szerint nagyon jól adja a piano-forte különbségeket, Domingo szerint szólista lesz. Megnyerő személyiség.

A horvát Ivan Petrovič-Poljak 16 éves, zongorista. Úgy érzi, a zongorát neki találták ki. Nagyon nehéz darabot, Liszt II. Magyar rapszódiáját választotta, amit elképesztően játszik, többeknek a zsűriből joggal ő a kedvence. Olyan energiával, virtuozitással, hihetetlen bravúrral játszik, nincs ember, akit le ne venne a lábáról. Hogy ő továbbjut, azt még a műsor vége előtt lehet tudni. Megvert, lejátszott mindenkit.

(Borítókép: Hegedűs Bence / Virtuózok)