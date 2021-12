Szerelemszinkron? Ilyen volt a Szex és New York!

A Sunday Brunch 2021 márciusában, pont nőnapon indult. Az első vendég Spilák Klára volt, akit amiatt hívtunk be a stúdióba, mert kiderült, hogy folytatódik az ikonikus sorozat, a Szex és New York. Nála csajosabb vendéget a nőnap és az örömhír megünneplésére aligha lehetett elképzelni.

Spilák Klára az egyetlen, aki elmondhatja magáról, hogy másodszor vendégeskedik nálunk. Már márciusban megbeszéltük, hogy ha ténylegesen elindul a sorozat, összehozunk még egy beszélgetést, de akkor már a szinkronhangokkal kiegészülve. Bertalan Ági (Miranda) nem az a csacsogós típus, Kéri Kittit (Charlotte) máshova szólította a munkája, így végül Létay Dóra (Samantha) és Spilák Klára (Carrie) tudtak eljönni hozzánk.

Sunday Brunch - Spilák Klára és Létay Dóra

Jó okunk volt poharunkat emelni a sorozat indulására. December 9-én folytatódik ugyanis a sorozat a világpremierrel egyidőben And Just Like That címmel az HBO Go-n. Vendégeink azt mondják,

ha létezik olyan, hogy szerelemszinkron, akkor a Szex és New York ilyen volt.

Spilák Klárától tudjuk, hogy a jól ismert gárdát kérték fel a szinkron folytatására, így ő december 6-án vonul a stúdióba a magyar nyelvű változat miatt.

A kapcsolatok pontos ábrázolása miatt, a tökéletesen megírt és egymástól elkülönülő karakterek és a humor miatt volt hiteles és szerethető a sorozat – jutunk a siker titkára, ami a Szex és New Yorkot ikonikus sorozattá tette. A széria erejét mutatja, hogy Spilák Klára egy ponton elismeri, a sorozat bizony közrejátszott abban, hogy végül elvált három gyermekének apjától.

A beszélgetés közben megismerjük a színésznők jelenlegi munkáit és bepillantás nyerhetünk egy kicsit a magánéletükbe, adventi és karácsonyi ünnepeikbe is. Amellett, hogy meggyújtjuk az adventi koszorú második gyertyáját, egy különleges kvízzel is készültünk. Tartsanak velünk!

A Sunday Brunch korábbi adásaiba is érdemes belenézni vagy belehallgatni. Vendégünk volt nem is olyan régen az ország Janka nénije, Pásztor Erzsi, a divattervező-festő-író, Náray Tamás, ahogyan az aranytorkú Bereczki Zoltán is.