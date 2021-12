Beatles-rajongók, figyelem: könyv jelent meg a zenekarról

Magyarul is megjelent a Gyűrűk Urát is jegyző világhírű filmrendező, Peter Jackson Beatles dokumentum-sorozatának könyvváltozata.

Épp hogy megjelent a legújabb Beatles-doku, a Get Back, a rajongók már készülhetnek is a sorozat írott változatára. A kötet megjelenésekor, december 4-én az egri Beatles Múzeumban egész napos, különleges esemény keretein belül ünnepelhettek a kultzenekar kedvelői olyan ismert zenei szakemberekkel, mint B. Tóth László lemezlovas és műsorvezető, Czutor Zoltán, a Belmondo együttes alapítója, és Kozso, a tincséről is nevezetes Szomorú szamuráj.

Mint azt már korábban megírtuk, a Get Back és Peter Jackson célja az volt, hogy lerántsa a leplet a Beatles legendáról és megmutassa, milyen is volt igazából a kapcsolat a zenekar tagjai között, felhasználva az 1969 januárjában a stúdióban rögzített több mint 120 órányi kép-és hanganyagot.

A megjelenő könyv az eredeti hanganyagok leiratából készült, melyek mellett a többszörösen Grammy-díjra jelölt fényképész Ethan A. Russel, és 1967 amerikai női fotósa, Linda McCartney által készített fotók és az 55 órányi videófelvételből kivágott képek díszítik a kiadást. A könyv megvalósításában részt vett még Peter Jackson, Hanif Kureishi író és Joh Harris újságíró.

A könyv célja a dokumentumsorozattal együtt az, hogy a zenekar saját szavaival mesélje el az igazi Beatles történetet és azt, hogy mi is történt 1969 elején a banda egyik ikonikus lemeze, a Let It Be felvételei alatt.