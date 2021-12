Kárpát Rapszódia − Hazai premier az Indexen

Keller András és Homoky Gábor olyan különleges zenei világot álmodott meg, ahol egyszerre jelenik meg a klasszikus szimfonikus és a világzene. Ehhez a világhoz Roby Lakatos hegedűvirtuóz és Snétberger Ferenc gitárművész saját műveikkel szervesen kapcsolódtak. A Kárpát Rapszódia a Concerto Budapest zenekar első crossoverprodukciója, a tizenkét műből álló műsorban a magyar, magyar cigány, román, spanyol eredetű zenék egészen a jazz és a rock and roll világáig jutnak el. A Brahms-, Enescu-, Liszt-, Sarasate-, Bihari-, Boulanger-, Snétberger- és Roby Lakatos-szerzemények, Homoky Gábor különleges Elvis-átiratai, Cséki Kálmán hangszerelései külön zenei egységek, amelyek mégis egymásból természetesen következő zene- és képfolyamban egyesülnek.

A koncert állandó főszereplője a Concerto Budapest zenészei mellett a Homoky Old Sounds együttes (Homoky Gábor, Cséki Kálmán, Németh Oszkár, Dráfi Kálmán és Rácz László). Az együttest Homoky Gábor, a Concerto Budapest tagja és szólistája, a Keller Quartet tagja alapította, aki hegedül, elektromos brácsán gitározik és Elvist énekel a filmben.

A zenekari átiratokat és hangszerelést Cséki Kálmán készítette. A filmben Sárközi Xénia operaénekes, a Magyar Állami Operaház fiatal szólistája működik közre.

Alkotócsapat:

Keller András így nyilatkozott a produkcióról

A Kárpát-medence zenéjét, hangzását meghatározzák bizonyos hangszerek, a cimbalom, a nagybőgő, a brácsa, a hegedű és egy jellegzetes játékmód, amely a magyar, román, tót vagy szerb népzenében összegződik. Ezeket a népi dallamokat a falusi zenészek mellett a híres cigány dinasztiák is továbbvitték és gazdagították generációkon át. A Kárpát-medence népeinek kultúrája és zenéje együtt él, együtt lélegzik. Szerettük volna bemutatni: láttatni és hallatni ezt a nagyon különböző, mégis közös világot. A Kárpát Rapszódia egy zenei kísérlet a nyitottság, a megismerés és az integráció jegyében. Roby Lakatos ezt a zenét képviselte külföldön évtizedekig, átoltotta a jazzbe, Snétberger Ferenc saját szuverén hangján szólal meg e zenei soknyelvűségben, mindkét művész saját és különböző stílussal bír, amelyek viszont szimbiózisba kerülve új dimenzióba lépnek. A kísérlet célja épp ez, a zenék egymásra hatása és új dimenziók nyitása volt. A program merészségét mutatja, amikor Homoky Gábor összekapcsolja Elvis Presley country- és bluesihletésű zenéjét a magyar és román cigány zenei elemekkel. A Kárpát-medence végtelen gazdag zenei kultúrája ma is szól hozzánk: ezt mutatja be a Kárpát Rapszódia.