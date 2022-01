Szerdán vesznek végső búcsút Gulyás Jánostól

Szerdán délután két órától, katolikus szertatás szerint vesznek végső búcsút Gulyás János Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezőtől, operatőrtől, érdemes művésztől, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagjától Budapesten, a Farkasréti temetőben – tájékoztatott az akadémia.

Mint arról korábban beszámoltunk, a filmrendező hetvenöt éves korában, december 11-én halt meg. Gulyás Jánost az MMA és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is saját halottjának tekinti.

Gulyás János 1946-ban született Budapesten, a filmrendező a magyar dokumentumfilm meghatározó alakja volt. A hatvanas évektől radikálisan megújuló műfajban számos jelentős alkotása tanította önismeretre, árnyalt gondolkodásra, bátor szembenézésre és megalkuvás nélküli számvetésre a nézőket. Ezek között is egyéni hangot ütöttek meg a szociografikus érzékenységű Gulyás testvérpár revelatív filmjei, a Vannak változások, a Ne sápadj! vagy a Törvénysértés nélkül.

A később, már egyénileg készített művek is a legfontosabb társadalmi kérdéseket feszegették. Forgatott filmet a kisiskolák bezárásáról, és 2010 után két filmet is szentelt a devecseri iszapkatasztrófának. A közéleti témák mellett az utóbbi évtizedben több művészeti filmet, portréfilmet is készített művészekről, például a Kő Pált bemutató Lujost, és operatőre volt az Ágh Istvánt bemutató portrénak is.

Az MMA 100 magyar dokumentumfilm válogatásában több, Gulyás János által jegyzett alkotás is helyet kapott, az MMA Kiadónál 2017-ben jelent meg könyv munkásságáról Tóth Péter Pál tollából, A Gulyás testvérek címmel.

(Borítókép: A Kossuth-díjjal idén kitüntetett Gulyás János Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a fővárosi Nehru parton 2021. május 11-én. Fotó: Cseke Csilla / MTI)