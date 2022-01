Ha már hiányzott, most megnyugodhat: Szujó Zoltán visszatért

A belföldi utazás témájú podcast célja az ötletgazda-műsorvezető szerint elsősorban a hazai barangolás, az informatív szórakoztatás, konkrét kontaktokkal, ötletekkel megspékelve.

− mondta el Szujó a podcast keletkezési körülményeiről és az indíttatásról, hozzátéve, hogy szerinte a podcastek piaca a tartalomgyártásban jelenleg egy olyan piac, mely folyamatos változásban van, még nem kiforrott igazán, ezért ha bárki azt mondja magáról, hogy ismeri, az nem mond igazat. A sportriporter szerint egyébként Magyarországon nincs sok utazási podcast, inkább videós tartalmak és blogok jellemzőek, de ő kifejezetten hangzó formátumot képzelt el, mely csak az egyik érzékszervünket veszi igénybe, közben lehet főzni, sportolni, autót vezetni vagy akár tömegközlekedni. Az persze fontos, hogy a műsorvezető személye hiteles legyen, illetve képzett hangja legyen.

Az Itthon menővel az lenne a cél, hogy ha valaki elmegy egy hosszú hétvégére valahova az országban, útközben meghallgassa az adott desztinációról szóló műsort, és már felkészültebben érjen oda.

szóval az útnak indulóknak a tervezést segíti. A podcastben kiemelt szerepet kap a gasztronómia, a helyi alapanyagokat felhasználó éttermek, bisztrók bemutatása, népszerűsítve ezzel a fenntartható turizmust.

Szujó és csapata alapkoncepciója az volt, hogy teljes függetlenséget élvezve, az egyéni tapasztalatokra hagyatkozva készítik a műsort, nem engedve utat a helyi éttermek, cégek megkeresésének. Az epizódokban szerkesztő-riporter készít kisebb anyagokat a helyiekkel, olykor történetek is elhangzanak, Noszvalyon például az egy ideje ott élő Csernus Imrével.

Nagy utat jártunk be a kilenc epizód alatt, hiszen a podcast szerintem alapvetőn egy intim műfaj, ahol nagy igazságok hangzanak el, én ha ilyet hallok, akár másfél óráig képes vagyok hallgatni. De az utazási podcast funkcionális műfaj, tehát nekünk is tanulnunk kellett, amit tekinthetünk egyfajta műfaji kísérletezésnek is.