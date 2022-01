Oscar-díjas komponista vezeti a zsűrit a Bartók Világversenyen

A Bartók Világverseny és fesztivál egy sajátos szakmai kihívás, éveken átívelő komolyzenei maraton, amely Bartók Béla születésének 135. évfordulóján, 2017-ben vette kezdetét.

A muzsikosok, zeneszerzők, a zenei világ meghatározó alakjai, valamint a műértő közönség tagjai elsőként a hegedűsök megmérettetésével találkozhattak, ám a versenyben Bartók Béla szellemiségét követve ugyanennyire hangsúlyos a zongora, vagy éppen a kamarazene tárgyköre is. Idén a zeneszerzők, a komponisták mérhetik össze tudásukat, mutathatják meg tehetségüket.

A Bartók Világverseny szakmai tájékoztatójából kiderül, hogy a hangszeres versenyek közötti, páros években a Zeneakadémia zeneszerzőversenyt rendez, és a zsűri az itt díjazott művek közül választja ki azt, amelyik bekerül a következő hangszeres verseny repertoárjába.

Jelentkezés és versenykiírás

A komponisták fordulójára 40 év alattiak küldhetik be pályaműveiket. Megtehetik ezt 2022. augusztus 23-ig. A részletes versenykiírás a világverseny honlapján elérhető. A nyertes kompozíciók első alkalommal 2022. november 26-án, a díjkiosztó gálakoncerten hangzanak el a Zeneakadémia Solti termében.

Az előválogató testület tagjai kivétel nélkül neves, és nem csak a zenei világban elismert szakemberek. A zeneszerző fordulók művészeti vezetője Fekete Gyula, a Zeneakadémia tanszékvezetője és rektorhelyettese, mellette az intézmény neves tanárai foglalnak helyet. Az általuk továbbjuttatott művekről nemzetközi zsűri dönt majd, amelynek idén is tagja

Unsuk Chin, a Németországban élő, dél-koreai komponista,

Chaya Czernowin izraeli-amerikai zeneszerző, a Harvard Egyetem professzora,

Fekete Gyula a Zeneakadémia tanszékvezetője és rektorhelyettese,

az orosz Kuzma Bodrov zeneszerző-zongoraművész, a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium tanára,

és Baráti Kristóf világhírű magyar hegedűművész.

És a zsűrit vezeti...

John Corigliano, a világhírű amerikai, Oscar-díjas komponista, ötszörös Grammy-díjas. A Juilliard School tanára, a Lehman College professzora. Az Oscar szobrocskát A vörös hegedű (The Red Violin) című film (rendező: Francois Girard) zenéjéért 1999-ben vehetett át. A filmes zenei anyagból néhány évvel később hegedűversenyt is írt.

John Corigliano műveinek száma meghaladja a százat. Írt három szimfóniát, nyolc versenyművet, operát a Metropolitan Opera megbízásából – The Ghosts of Versailles (Versailles kísértetei) –, valamint számos kórus-, kamara-, dal- és szimfonikus művet is jegyez.

(Borítókép: John Corigliano / Fotó: Jim Cooper / johncorigliano.com)