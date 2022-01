Kocsis Krisztián: „Apát sokan utálták”

„Egyik nap sehogy sem találtam valamit az adatbázisban, amitől nagyon ideges lettem. Ez adta meg az utolsó lökést, hogy végre nekilássak a hagyaték feldolgozásának.” Kocsis Krisztián arcán hol büszkeség, hol elkeseredettség tükröződik, hol halvány mosoly fut át rajta. Édesapja, Kocsis Zoltán tárgyi és szellemi örökségének kezelése nagy megtiszteltetés, de nagy teher is. Ahogy fogalmaz: még a közepét sem látja, nemhogy a végét.

Néhány napja lelkes, de egyben kétségbeesett Facebook-bejegyzés jelent meg Kocsis Krisztián zongoraművész-zeneszerzőtől, amely arról szól, hogy kénytelen egyedül megbirkózni édesapja, Kocsis Zoltán örökségének feldolgozásával, többek között a hátrahagyott hatalmas mennyiségű hanganyag rendszerezésével, digitalizálásával. Beszélgetésünkkor viszont már arról számol be, hogy ezúttal kellemesen csalódott.

Hatan jelentkeztek a poszt megjelenése után, pedig nem is kértem segítséget. Egyszerűen csak ki akartam írni, hogy most már tényleg elkezdem a munkát. Úgy látszik, mégsem csak az mozgatja meg az embereket, ha negatív híreket hallanak. Az emlékház meghiúsulásának híre vetett utoljára ekkora hullámokat.

Való igaz, a világhírű zongoraművész, karmester, zeneszerző, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vezetőjének halála után számos nehézségről, meghiúsult tervről halhattunk. A Kocsis Zoltán Emlékház ötletének elvetése negatívan érinthetett mindenkit, akik szerették és tisztelték a művész munkásságát: bár a kormányzat a Magyar Közlönyben 2020 szeptemberében és decemberében megjelent kormányhatározataiban ígéretet tett rá, hogy megvásárolja a művész budafoki otthonát, 2021 februárjában mégis arról szóltak a hírek, hogy nem lesz emlékház. Pedig akkor deklarálták, hogy a kormány elkötelezett a 2016-ban elhunyt Kocsis Zoltán emlékének ápolása, szellemi hagyatékának megőrzése mellett, és Kásler Miklós miniszternek javaslatot kellett volna tennie a Kocsis Zoltán Emlékház szakmai programjára. Hogy ez miért nem valósult meg, arról Krisztián így vélekedik.

Bartók mellett nyugszik

„Mi egy független, szuverén kulturális központot szerettünk volna létrehozni, amelynek működtetése a család kezében marad, és amely intézmény többek között Magyarországon túlmutató nemzetközi projekteket is megvalósított volna. A tervek, valamint az általunk elkészített évadterv szerint

ez már nemcsak apáról és az ő hagyatékáról szólt volna,

hanem az ő szellemiségét, tanítását magáénak valló művészeket is segítette volna, akik nyugaton és keleten is megállják a helyüket. Ezt azonban végül a Miniszterelnökség mégsem támogatta.” Elmondása szerint az taglózta le a családot, hogy teljesen váratlanul, a tárgyalási folyamat vége felé, tehát már a célegyenesben, elkészült kiviteli tervekkel a kezükben érte őket az elutasítás, amelynek miértjére azóta sem kaptak választ.

Pedig az emlékház és kulturális központ szerves része lett volna egy digitális archívum, amelyhez az összes mozgóképanyagot és zenei felvételt is feldolgozták volna, majd mindez Kocsis kívánságának megfelelően közkinccsé, vagyis elérhetővé vált volna a nagyközönség számára. Emellett további 25 millió forintot szánt a kormányzat egy egész alakos bronzszoborra, amely szintén nem valósult meg. Bár Krisztián tudomására jutott, hogy talán vidéken állítanának szobrot az édesapjának, még nem tud konkrét döntésről. (Minderről lásd keretes írásunkat a Miniszterelnökség válaszával.)

Szerinte ugyanakkor egy ilyen szobornak Budapesten lenne méltó helye, hiszen édesapja itt élt és dolgozott.

A művész síremléke viszont – igaz, ötéves huzavona után – végre elkészült: 2021 novemberében, Kocsis Zoltán halálának ötödik évfordulóján állították fel a Farkasréti temetőben. A síremléket a Hungránit Bt., a síremléken látható domborművet pedig a család javaslata alapján Buda István szobrászművész készítette. „Apát a kormány, a főváros, Pécs városa és a Zeneakadémia is saját halottjának tekintette, nekünk tehát hivatalosan nem is kellett volna foglalkoznunk ezzel – mondja Krisztián –, főként hogy a főváros engedélye nélkül nem is építhettünk volna semmit. Eredetileg a Fiumei úti sírkertbe szerették volna édesapámat temetni, de

a család ragaszkodott hozzá, hogy Farkasréten helyezzék örök nyugalomra, Bartók Béla szomszédságában, akinek ő volt és lesz is a legautentikusabb előadója.

Ezen a soron nyugszik továbbá Solti György karmester, és később Jeney Zoltán zeneszerző is itt talált végső nyugalomra.”

Zoltán Kocsis Archive

Mindezek után most itt a tárgyi örökség kezelésének kérdése, amely természetesen nem válaszható el a szellemi örökségtől. Kétségtelenül könnyebb helyzetben lenne a család, ha egy intézmény szakmai programjának részeként történne a hagyaték feldolgozása, ám mivel a budafoki családi házat eladták,

a Kocsis Zoltán által összegyűjtött tekintélyes mennyiségű relikvia jelen pillanatban egy budaörsi bérelt lakásban, kartondobozokban porosodik.

Faltól falig, a padlótól a mennyezetig: adathordozók, nyersanyagok, digitális másolatok, kitüntetések, kéziratok, kották, partitúrák, könyvek, levelek, fényképek, újságcikkek, no és a hangszerek.

Kocsis Zoltán zenetörténész és zenekritikus, valamint nagy gyűjtő is volt, a hagyatékban megtalálható például egy felbecsülhetetlen értékű, 78-as fordulatszámú lemezekből álló gyűjtemény is,

köztük olyan ritkaságok, mint amilyenek a Hindemith közreműködésével készült korongok, amelyeket Hitler anno a szerző iránti ellenszenve miatt bezúzatott.

A zongoraművész szisztematikusan dokumentálta az életét, kivágott és eltett minden kritikát, róla szóló újságcikket, a hazai felvételeket pedig elkérte a Magyar Televíziótól és Rádiótól. Ezek egy része VHS kazettán található, de vannak hanganyagok Revoxon, DAT-on, Beta kazettán is – amelyeket azért is lenne jó minél előbb digitalizálni és katalogizálni, mert sérülhetnek, lejátszhatatlanná válhatnak, ahogy a régi írott DVD-kről is tünedeznek el a fájlok.

És akkor a több tucat merevlemezen lévő anyagról még nem beszéltünk: ezek ma már elavultnak nevezhető technikával lettek rögzítve, amelyek

valójában csak arra jók, hogy valaki tanulás, szórakozás vagy nosztalgiázás céljából keresgéljen közöttük,

intézményes zenetudományi kutatásra viszont nem igazán alkalmasak. „Az ötlet, hogy apa felvételeit elérhetővé kellene tenni a nagyközönség számára, tehát hogy a közösségi média vérkeringésébe is bekerüljenek, nem most született meg a fejemben. A legrégebbi, Kris9kris nevű YouTube csatornámon egyes Kocsis-felvételek több százezres nézőszámot produkáltak, illetve az általam feltöltött, a Westdeutscher Rundfunk számára készített dokumentumfilm Norman Lebrecht neves brit zenekritikus saját blogjára is kikerült” – meséli Krisztián.

Nemrégiben létrehozott már egy YouTube-csatornát Zoltán Kocsis Archive néven is, ahol interjúk, koncertfelvételek, híradó- és filmrészletek találhatók, de a cél egy olyan tárhely lenne, ahol minden együtt van, a zeneszerző vagy a mű címe alapján meg lehetne például keresni egy koncertet, és mellette lenne a hozzá tartozó kritika is.

Krisztián szerint nagyon tanulságosak ezek a felvételek, főleg a 70-es évekből vagy a rendszerváltás körüli időkből származó interjúk, amikor Kocsis a közállapotokról, vagy a zenei élet visszásságairól nyilatkozott.

Kérlelhetetlen őszinteségét ismerve biztosak lehetünk abban, hogy nem rejtette véka alá a véleményét, talán ez is oka lehet annak, hogy sok ellenséget szerzett még életében. „Apát sokan utálták” – mondja a jellegzetes félmosollyal Krisztián, és ez talán arra is magyarázatot ad, miért ütközött a család annyi akadályba az emlékház és a síremlék ügyében.

Zenehallgatás kettesben

Persze örülni kell annak, ami megvalósult, például hogy a Szent István körút 22. számú ház oldalán a XIII. kerületi önkormányzat jóvoltából plakett emlékezik meg arról, hogy ebben a házban született és élt 18 évig Kocsis Zoltán világhírű zongoraművész, karmester és zeneszerző. És ott a sok emlék, amire Krisztián szívesen gondol vissza az örökséget rendezgetve.

Sokat hallgattunk együtt, kettesben lemezeket, többek között háború előtti zongoraművészek felvételeit. Amíg kicsi voltam, mindig elmondta, mire kell figyelni a különböző előadásoknál, de egy idő után már magamtól is tudtam.

Felelevenít egy esetet, amikor kisgyermekként együtt autóztak, és a rádióból szólt valamilyen zenei előadás, amit az édesapja végig szidott, részletesen is kifejtve az álláspontját, de Krisztián akkor még nem igazán értette, mi a baj az adott produkcióval, később viszont már számára is egyértelművé vált.

Kocsis Krisztiánnak az a terve, hogy olyan webhelyet, adatbázist hozzon létre, amely méltó édesapja örökségéhez. Kapcsolódhatna hozzá mobil alkalmazás is, így bárki, bárhol rá tudna keresni egy-egy műre vagy előadásra. Elvi és etikai okokból sem szeretné a majdan feldolgozott hagyaték elérését fizetőssé tenni, nem akar édesapja örökségéből sem anyagi sem erkölcsi haszonra, hírnévre szert tenni: azt szeretné, hogy Kocsis Zoltán művészete mindenki számára elérhető legyen, és tudjon abból profitálni.

A Miniszterelnökség Debrecenbe tervez Kocsis Zoltán-szobrot A cikkhez kapcsolódóan elküldtük kérdéseinket a kormányzatnak is, amelyben azt tudakoltuk, hogy „miután 2020-ban döntés született arról, hogy a kormány megvásárolja Kocsis Zoltán zongoraművész budafoki otthonát abból a célból, hogy azt emlékházzá alakítsák, később miért álltak el ettől. Az első hírek még arról szóltak, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar bevonásával tesz Kásler Miklós miniszter úr javaslatot a Kocsis Zoltán Emlékház szakmai programjára, mára azonban a zongoraművész fia gondozza egyedül édesapja hagyatékát: van-e esetleg terv arra nézve, hogy a minisztérium újból felkarolja ezt az ügyet, és Kocsis Zoltán szellemi öröksége méltó helyére kerül a magyar kultúrában?" A megkeresésére a Miniszterelnökségi Sajtóiroda az alábbi választ küldte: „A kormány tisztelettel adózik Kocsis Zoltán emléke előtt. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megőrizzük és gondozzuk Kocsis Zoltán szellemi hagyatékát, ezért támogatjuk a Kocsis Zoltán által létrehozott Kocsis-Hauser Alapítványt. Ezen kívül közvetett módon forrást biztosítunk Kocsis Zoltán két legfontosabb szellemi műhelye, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Nemzeti Filharmonikusok által megalapított Magyar Klasszikus Zene Napjára, amely minden évben május 30-án, Kocsis Zoltán születésnapján kerül megrendezésre. A tervek szerint a Debreceni Tudományegyetem Zeneművészeti Karán kiállítjuk Kocsis Zoltán egész alakos bronzszobrát, amelyet a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével Buda István szobrászművész készít el. Ezt a kormány 25 millió forinttal támogatja. Továbbá 10 millió forinttal járultunk hozzá Kocsis Zoltán síremlékének elkészítéséhez a Farkasréti Temetőben.”

(Borítókép: Kocsis Zoltán 2013-ban. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)