Már a műtárgypiac is hibrid, tavaly sorra dőltek a hazai rekordok

Ez Magyarországra vetítve általános árszínvonal emelkedést jelent: míg a pandémia első évében a legmagasabb áron értékesített alkotás ára nem érte el a 100 millió forintot, 2021-ben a legdrágábban értékesített tíz festmény ára

110 és 460 millió forint között mozgott.

A tíz legdrágábban értékesített festmény két fővárosi galéria, a Virág Judit Galéria és a Kieselbach Galéria aukcióján kelt el. A 2021-es év rekordját a Virág Judit Galéria téli árverésén Csontváry-Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című festménye érte el 460 millió forintos leütési árral, amellyel a kép csaknem egy évtizedes hazai aukciós rekordot döntött meg. A második helyen, 280 millió forinttal, Rippl-Rónai József Fésülködő nő című festménye végzett a Kieselbach Galéria aukcióján.

A kortárs festmények közül legmagasabb áron, 55 millió forintért Keserü Ilona Marilyn és a tenger című alkotása kelt el a Virág Judit Galéria kortárs aukcióján. Magyar, jelenleg is aktív művész ilyen összegű leütést még sosem ért el árverésen. A második helyet Bak Imre Geometrikus kalligráfiája szerezte meg (42 millió forint).

A koronavírus-járvány a hazai műkereskedelem működését is átalakította. Általánossá váltak a hibrid árverések, ami magával hozta a műgyűjtői kör kiszélesedését, és azt is jelzi, hogy a műtárgy Magyarországon is az egyik leginkább értékálló befektetési eszköznek számít.

Minderről Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze így fogalmaz:

2020 a private sale és digitalizáció éve volt a hazai műkereskedelemben. Hónapok teltek el, mire megtörténtek azok a fejlesztések, amelyek lehetővé tették az online aukciók megrendezését. A bizonytalan globális helyzet és az online árverésre való kényszeres áttérés miatt a pandémia első évében a legmagasabb árfekvésű művek nem jelentek meg a hazai aukciós piacon. 2021-ben először júniusban tudtuk élő aukciót szervezni. Már ez az esemény is megmutatta, hogy a jövő a hibrid árveréseké. Az online platformok lehetővé teszik, hogy nemcsak az ország, hanem a világ bármely részéről bekapcsolódjanak a hazai aukciókba, így egyre több új vásárló jelenik meg a piacon, akik nem szeretnének fizikailag jelen lenni, de mégis aktív, tőkeerős vásárlóerőt jelentenek, és erős licitharcot generálnak az aukciókon élőben résztvevőkkel.

A galéria beszámolójából az is kiderül, hogy a stabilizálódás és a rekordok éve után azt várják, hogy 2022-ben tovább szélesedik a hazai műgyűjtők köre, ezzel párhuzamosan pedig a kínálat növekedésére is számítani kell, hiszen a folyamatosan növekvő aukciós eredmények segíthetik, hogy eddig akár ismeretlen művek is a piacra kerüljenek.

(Borítókép: Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című festményének leleplezése a Virág Judit Galériában 2021.11.30 / Fotó: Tuba Zoltán)