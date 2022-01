Sokan két szót emlegetnek, amit Gárdonyi Géza halála előtt még naplójába írt: Csepergős. Feküdtem. Ezt 1922. október 13-án jegyezte föl naplójába, utána már nem írt, október 30-án pedig, miután a pap is járt nála, bár gyónni nem akart, neki voltak másféle dolgai is az univerzummal, egri otthonában elhunyt. Mindössze 59 éves volt.

Halálában is csöndet szeretett volna, s meglehet, most neheztel az utókorra, hogy beemelte őt a nemzet emlékezetébe, de művei alapján nem is lehet máshol a helye, mint a legnagyobb írók égi páholyában. És ez akkor is így van, hogy még végakaratán is hajlítottak, és testét nem a háza kertjében, hanem az egri várban, a Bebek-bástya védelmében helyezték örök nyugalomra.

Eger városa most pedig, az író halálának 100. évfordulójára Gárdonyi Géza-emlékévet tervez. Erről az MTI számolt be, miután Mirkóczki Ádám, a megyeszékhely polgármestere a 10 éves Kepes Intézet ünnepi sajtóeseményén, 2021. január 21-én így fogalmazott:

Eger legjobb marketingesét még mindig Gárdonyi Gézának hívják, örökségéért pedig nem lehetünk elég hálásak, így mindent meg kell tennünk azért, hogy méltón tisztelegjünk munkássága előtt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a város milyen eseményekkel készül, milyen programsorozattal, s hogy mindezt milyen forrásból, de a Kepes Intézetet működtető civil szervezet, az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért kuratóriumi elnöke, Offenbacher Ferenc azt mondta az MTI tudósítása szerint, hogy a Gárdonyi-év jegyében tematikus irodalmi esteket is terveznek.

Gárdonyi Géza halálát követő évben, 1923 Budapesten megalakult Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság, valamint Egerben is megkezdte működését a Heves megyei írókat és művészeket szervező Gárdonyi-Társaság. Írói munkásságának rendezése évekbe telt, de 1926-ban megindult írásainak gyűjteményes, sorozatos publikálása.