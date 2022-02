Európába érkezik A kis herceg, erre még nem volt példa

A világirodalom örök kedvencének kéziratát New Yorkban őrzik, most azonban egy ideig Párizsban láthatja majd a közönség. A párizsi Iparművészeti Múzeum az Ismerje meg a kis herceget című tárlatán 600 kiállítási tárgy, köztük akvarellek, vázlatok, rajzok és fotók lesznek láthatók február 17. és június 26. között.

A francia író és repülőgép-pilóta világsikerré vált könyvét 1942-ben New Yorkban és Long Islanden írta, ahová a második világháború alatt menekült a német megszállás elől. „A kézirat azóta nem hagyta el az Egyesült Államokat. Ez a legnagyobb kincsünk” – mondta a New York-i The Morgan Library & Museum igazgatója, Colin B. Bailley.

A különleges szőke kisfiúról szóló történet Saint-Exupéry utolsó munkája volt: 1944 júliusában, 44 éves korában repülőgépe lezuhant és meghalt. A gép darabjait csak évekkel később találták meg Marseille-től délre.

A könyvet először 1943 áprilisában adták ki New Yorkban, majd három évvel később Franciaországban. Több mint 200 millió eladott példánnyal ez a legismertebb, legtöbb nyelvre lefordított és legtöbbet olvasott francia irodalmi alkotás.

(via MTI)