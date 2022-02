Koranegyvenesek párkapcsolati drámája jön Londonból Budapestre

Akár társadalmi jelenségként is aposztrofálható élethelyzeteket mutat be a Kezdet című színdarab azokról, akik középkorúan akarnak új életet kezdeni, ám már arcukra fagyott korábbi létük álarca.

Kinek ne lenne olyan koranegyvenes barátja, barátnője, aki még mindig nem köteleződött el, vagy aki már elköteleződött, de inkább ne tette volna, mert nem vált be, ám közben abból teremtődött egy máig itt lévő családhelyzet, ami bizony már a sírig elkísér. Kinek ne lenne olyan negyvenes ismerőse, aki még mindig az anyjával él és ebben a helyzetben próbál meg valahogy evickélni? Horribile dictu, ismerkedni, valami újba beleugrani?

Na ha két ilyen drámát összerakunk, egyet női, egyet férfi oldalról, egy teljesen mindennapi, korunk szülte-diktálta élethelyzetben leljük magunkat,

s ha épp nem mi vagyunk a szereplői, akkor a közeli baráti körünk tagjai azok. Nem mehetünk el tehát mellette, a Kezdet című, David Eldridge dráma az egész társadalmat érinti, az ilyen helyzetből korábban született gyermekeket, a gondolati úton most foganó, ám ki tudja, hogy valaha megérkezőket, a karrierista nőt, aki páncélt növeszt, és a családban-házasságban megkeseredett, csalódott, önmagát elvesztett és most újraépíteni kívánó férfit megannyi kérdőjellel, esetlegességgel, kudarccal és tétovasággal, akikkel most a Rózsavölgyi Szalon előadásában újra találkozhatunk Danis Lídia és Schmied Zoltán főszereplésével, Dicső Dániel rendezésében. A mű ősbemutatója pár éve volt a londoni Royal National Theatre-ben.

Danis Lídia, aki most játszik először a Rózsavölgyi Szalonban, így nyilatkozott az általa játszott nőalakról:

Laura egy életigenlő csaj, aki mégis egyedül van, ahogyan az a 35-45 év körüli korosztályra jellemző. Ilyen a korunk, diktál a karrier, és az ember mindig meg tudja magyarázni magának, miért sorolja előrébb az egzisztenciális biztonságot, a hajtást a párkapcsolatnál, aztán egyszer csak ráeszmél, hogy nincs is más az életében. És akkor már tudatosan szeretne belekapaszkodni egy másik emberbe, élni vele együtt. Laura ebben az utolsó utáni pillanatban van.

Scnmied Zoltán pedig arról vall, milyen ismerős a szerepben játszott élethelyzet számára.

Ilyen figurát eddig még nem játszottam. Olyan darabot sem, amelynek a témája korosztályos módon ismerős számomra.

Az előadás premierje február 17-én lesz a Rózsavölgyi Szalonban.

(Borítókép: Kallus György)