Régi magyar némafilmek keresik zeneszerzőiket

Ha valaki rákeres a YouTube-on a Leányaszony című, 1918-as némafilmre, bizony leesik az álla, s száz év távlatából nem érti, hogyan pöröghet-foroghat itt a nép, aztán susoghat férfi és nő a kerti bokor tövében, s persze közben mozog a szájuk, teátrálisak a gesztusok, szalad a kép, szalad a történet, hang meg semmi. Nehéz lehet fölfogni, hogy a képet már tudták rögzíteni, a hangot még nem. De hát ilyen a némafilm, melyek közül most kettőt kiválasztott a Nemzeti Filmintézet és pályázatot hirdetett meg, ugyan legyen már zene ezekhez a filmekhez. Izgalmas vállalás, újra képbe, illetve hangba hozni egy elfeledett magyar filmet a mai kor zeneszerzés-technikai eszközeivel.

A Némafilmhez filmzenét! pályázat során a Művészetek Völgye Fesztivál és a Nemzeti Filmintézet ismét arra invitálja a zeneszerzőket, hogy álmodjanak filmzenét régi magyar némafilmekhez, a fent említett A leányasszonyhoz és A halál utánhoz.

A pályázatot harmadik alkalommal hirdetik meg, amire a kijelölt filmek 5-5 perces részleteire írt zeneművel lehet jelentkezni. A zenének a cselekményt szorosan követnie kell, azt hangsúlyozva, aláfestve. A szakmai zsűri a filmrészletre írt zenéket bírálja el és filmenként két, azaz összesen négy alkotást juttat tovább a döntőbe. A kiválasztott zeneszerzők lehetőséget kapnak arra, hogy a teljes film zenéjét megalkossák és filmvetítéssel egybekötve, élőben mutassák be művüket a 31. Művészetek Völgye Fesztiválon, majd a Magyar Zene Házában. A fellépési lehetőségek mellett az első két helyezett egyenként 350 ezer forint pénzjutalmat kap.

A két filmet, ahogy gyakran a többi némafilmet is, annak idején zongorakísérettel vagy zenekarral mutatták be a közönség előtt, élőben biztosítva a filmek zenei aláfestését. Ezt a régifilmes hangulatot idézi majd meg a Művészetek Völgyében tartandó bemutató is.

A filmzenéket négyfős szakértői zsűri bírálja el:

Kurutz Márton, a Nemzeti Filmintézet gyűjteményi és kutatási menedzsere

Pacsay Attila zeneszerző,

Sárik Péter, zongoraművész és

Zsoldos Dávid, a Papageno alapítója.

A pályaműveket április 11-ig várják.

Nekem ez az első ilyen pályázatom volt és csodák csodájára sikerült is megnyerni. Megtisztelő volt, mert még sosem volt alkalmam némafilmhez filmzenét készíteni. Egy szál harmonikával vezényeltem le az egész vetítést az elejétől a végéig, amire nagyon büszke vagyok. A mai felfogással némafilmre filmzenét írni igazán egyedülálló feladat, szöveg és dallam nélkül hatalmas szabadságot ad

– mesélte Szabó Ádám, a yesyes zenekar frontembere, a 2020-as pályázat egyik nyertese, aki Az utolsó éjszaka című filmhez írt filmzenét.

Az előző évek fellépői a jutalmon és a bemutatón túl más felületen is előadhatták zeneművüket, így jó kiugrási lehetőség fiatal zeneszerzők számára is. A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Filmzene bemutató. Fotó: Dohi Gabriella)