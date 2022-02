Megrázó kisfilm a szerelmesek ünnepén

A Valentin-nap a szerelem ünnepe, sok párkapcsolat számára mégsem jelenti kizárólag a szeretetet és az elfogadást. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének statisztikája szerint Magyarországon a 15 évesnél idősebb nők közel fele (49%) élt már át lelki bántalmazást a partnere részéről, az áldozatokat pedig a szerelmes üzenetek helyett a verbális abúzus mondatai várják ezen a napon is. Az Ökumenikus Segélyszervezet online rövidfilmeket készített a verbális és lelki bántalmazásról, amikkel arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az erőszaknak semmilyen formája nem elfogadható egy párkapcsolatban, és hogy az érintetteknek van hova fordulniuk segítségért.

A szavakkal történő bántalmazás a párkapcsolati erőszak olyan formája, amely nem hagy ugyan sebeket az áldozat testén, de éppoly fájdalmas, feldolgozása pedig sokkal tovább tarthat, mint a testi erőszaké. Magyarországon minden második felnőtt nő élt már át verbális bántalmazást partnere részéről, ennek formája rendkívül sokféle lehet: megalázás, kritizálás, manipulatív kényszerítés, gúnyolódás, megszégyenítés, durva követelőzés, de a közöny is ide sorolható. Súlyosabb esetben a szavakkal tett erőszak többek közt bűntudatkeltést, fenyegetést, állandó ellenőrizgetést, megfélemlítést jelent.

A verbális bántalmazást hajlamosak vagyunk elbagatellizálni, hiszen ezekben az esetekben nem történik fizikai erőszak. Pedig az áldozatok sokszor nem a tettlegességtől félnek, hanem a szavakkal történő fenyegetettséget viselik nehezebben, és az így szerzett lelki sebek is lassabban gyógyulnak. Valójában minden olyan kapcsolat bántalmazó, amelyben valaki fenyegetettségben él, amelyben elfogy az önbizalma, és úgy érzi, hogy partnere felé elszámolási kötelezettsége van, vagy engedélyt kell kérnie tőle a saját döntései meghozatala előtt.

Erős érzelmekkel teli kisfilmet készített az Ökumenikus Segélyszervezet, ami a Balsai Móni és Thuróczy Szabolcs formálta karakterek közti érzelmi bántalmazásról, elszámoltatásról, parancsolgatásról és sértegetésről szól. Egy bevásárlásból éppen hazaérkező nő belső drámáját látjuk, és a rettegést, hogy ügyetlenkedésével, késlekedésével szembekerülhet bántalmazója haragjával.

A segélyszervezet közösségi felületein most bemutatott kisfilmet további három, bántalmazást ábrázoló videó követi majd. A filmek mind valós történetekből, korábbi áldozatok elbeszéléseiből születtek. A bántalmazókat és áldozataikat népszerű színészek formálják meg, mint Bakonyi Alexandra és Nagy Ervin, Mezei Léda, Nagy Kata és Szalay Bence.

A négy filmben közös, hogy az áldozatok személyisége a bántalmazás és az elnyomás hatására torzul. A bántalmazott azt tanulja meg egy ilyen kapcsolatban, hogy nem ér semmit, minden az ő hibája, és jobb, ha mindenben az őt elnyomó másik utasításait követi. Annyira fél attól, hogy okot adhat az erőszakra, hogy folyamatos készenléti állapotban van, mindig felkészülve az újabb támadásra. Miközben próbál megfelelni bántalmazójának, annak bántó mondatai beférkőznek a fejébe, és szinte sajátjaiként szólnak benne, magát ostorozza velük. Eljut arra a pontra, hogy bántalmazója már akkor is képes őt félelemben tartani, ha nincs is jelen.

A krízisambulanciákon az esetek 10%-a férfiakat is érint, az egyik filmben ezért női szereplő alakítja a bántalmazót, és egy erősnek látszó férfit sodor olyan helyzetbe, hogy sértegetés és zsarolás áldozata lehet pusztán azért, mert sakkban tudja tartani őt valamivel.

Az Ökumenikus Segélyszervezet kifejezetten erre a célra létrehozott honlapján (www.aszeretetnemart.hu), valamint krízisambulanciáin a bajba jutottak szakemberektől kérhetnek segítséget tanácsadás formájában jogásztól, pszichológustól vagy szociális munkástól. A segítségkérés lehetősége azért is fontos, mert az áldozat számára gyakran nehéz és hosszú folyamat felismerni, hogy bántalmazó kapcsolatban él, és legalább ennyire nehéz számára az abból való kilépés, főleg, ha vagyon, lakhatás vagy közös gyermek is összeköti őt a bántalmazóval.

Amikor mégis felismeri, hogy a kapcsolata nem egészséges, és készen áll a kilépésre, a szakemberek szerint elengedhetetlen, hogy minél többen álljanak mögötte, és támogassák. A Miniszterelnökség támogatásával az Ökumenikus Segélyszervezet ezért a figyelemfelhívó kampányon keresztül arra kér mindenkit, akinek tudomása van kapcsolati erőszakban élőről, hogy biztosítsa számára a segítségkérés lehetőségét.

Bővebb információ a kapcsolati erőszak formáiról és a segítségkérés módjairól az Ökumenikus Segélyszervezet aszeretetnemart.hu oldalán érhető el, ahol online anonim beszélgetésre is van lehetőség. Személyes tanácsadásra országszerte kilenc városban (Békéscsaba, Budapest, Devecser, Kaposvár, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Orosháza, Szeged és Szolnok) érhető el regionális krízisambulancia, ahol az áldozatok biztonságos körülmények között, személyesen és telefonon is tudnak segítséget kérni.

Az Ökumenikus Segélyszervezetről

Az Ökumenikus Segélyszervezet tevékenységének kiemelten fontos célkitűzése a kapcsolati erőszak elleni küzdelem, a bántalmazás érintettjeinek segítése. Több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik az áldozatok ellátása és rehabilitációja terén. Az elmúlt években véghez vitt komoly fejlesztéseknek köszönhetően mára az egyik legnagyobb olyan hazai szervezetté vált, amely prevenciótól az azonnali kríziskezelésen (titkos menedékház, krízisközpont) keresztül egészen a reintegrációs szolgáltatásokon át nyújt ellátásokat és működtet programokat az ország több pontján. A segélyszervezet 2017-től nyújt online anonim tanácsadó szolgáltatást tematikus weboldalán keresztül, 2018-tól pedig Budapesten, Miskolcon, Szolnokon és Orosházán nyílt krízisambulanciáin már személyesen is bárki tud tanácsot kérni jogász, pszichológus és szociális szakembereitől. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai tartanak tanácsadást Szegeden és Békéscsabán is, más szervezetek működtetésében pedig további 3 helyszínen (Devecseren, Mosonmagyaróváron, Kaposváron), azaz összesen kilenc helyszínen érhető el krízisambulancia. Az Ökumenikus Segélyszervezet nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szemléletformálásra és a megelőzésre is. Ennek jegyében 2013 óta minden évben országos kampányt indít, melyek célja, hogy az áldozatok, illetve a hozzátartozóik, a közvetlen környezetükben élők felismerjék: az, ami velük vagy körülöttük történik, nem elfogadható, és joguk és lehetőségük van arra, hogy segítséget kérjenek. Az Ökumenikus Segélyszervezet szemléletformáló kampányainak alapüzenete: A szeretet nem árt! – A kapcsolati erőszak egyetlen formája sem elfogadható. Keress minket, hogy segíthessünk! Bővebben: www.aszeretetnemart.hu