Ők kapták idén a Kortárs Magyar Dráma-díjat

1967. február 24-én nem kisebb drámát mutattak be, mint Örkény István Tótékját, és Tóték azóta dobozolnak rendületlenül a hazai színpadokon, határon innen és túl, kőszínházakban és független társulatok koptatta deszkákon. Ez az a nap, amikor hagyományosan kiosztják a Kortárs Magyar Dráma-díjat, amelyet Örkény özvegye, Radnóti Zsuzsa alapított, Kossuth-díja egy részét szánva az elismerésre. A díjat először 2019-ben ítélték oda az Egy piaci nap című művéért Závada Pálnak.

Idén a díj nagyon széles körből merített, érinti a regény műfaját is (két díjazott dráma eredetije regény), a határon túli irodalmat (Bódi Attila és Sebestyén Aba az erdélyi irodalom és színművészet jeles képviselői), és megidézi a nemrég távozott, maga után óriási űrt hagyó író-költőt, Térey Jánost is, hiszen az ő regénye adta az alapot az azonos című, Káli holtak című színdarabhoz.

A Kortárs Magyar Dráma-díjat odaítélő kuratórium tagjai:

Az idén negyedszerre kiosztott díj átadóján Radnóti Zsuzsa kiemelte a Rózsavölgyi Szalont, amely kiemelt gondozója a magyar drámának, Szakonyi Károly, Székely Csaba, Grecsó Krisztián és Zalán Tibor darabjait tűzi repertoárra.

Az itt születő drámák átfogó egzisztenciális és társadalmi problémákról szólnak, s mi is, a kuratóriumban ezeket a drámákat keressük. Tavaly Spiró darabja (igazából egy drámatrilógia Sajnálatos események címmel) szólt az életünkről, a politikáról, melyek közül az egyiket épp most próbálják Főtitkárok címmel a Katona József Színházban. Nemcsak a szerzőket, a nézőket is becsülöm, akik állampolgárként gondolkodnak majd arról, hogy mi történhetett ott akkor az országban.