Plácido Domingo vezényel az Opera nyitógáláján

Öt év után háromnapos újranyitó gálával ünnepli az Opera a ház restaurálásának elkészültét és a dalszínház újranyitását.

Március 12-én Plácido Domingo vezényli a gálakoncertet, 13-án Erkel Ferenc operáját, a Hunyadi Lászlót játsszák több mint 90 év után ismét ősváltozatban Miklósa Erikával, Bretz Gáborral és Kolonits Klárával, március 14-én pedig balettelőadással ünnepel az intézmény: Kenneth MacMillan-Liszt Ferenc-John Lanchbery Mayerling című darabjával, Habsburg Rudolf és Vetsera Mária tragikus szerelmi történetével lépnek újra színpadra a Magyar Nemzeti Balett táncművészei.

Az operaház felújítása Zoboki Gábor építész vezetésével öt évet vett igénybe, és a freskók, a falak rekonstrukciója, valamint az aranyozás miatt három évvel tovább tartott az eredetileg tervezettnél. Ugyanígy a felújítás költségeit is félretervezték, a dalszínház 14 milliárd helyett végül 50 milliárdba került.

A Zoboki vezette csapat a jobb akusztika érdekében kijjebb tolta a zenekari árkot, ezáltal 150 székkel kevesebb néző fér el a nézőtéren.

(Borítókép: Plácido Domingo 2017. november 14-én. Fotó: Phillip Faraone / Getty Images for Musco Center for the Arts at Chapman University)