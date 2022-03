Nem logikus Nagykanizsáról elindulni hat pelenkával

Amint jöttek a hírek, azonnal elindultam Záhonyba, ott volt – a hírek szerint – a legnagyobb nyomás a határon. Felvettem az önkormányzattal a kapcsolatot, láttam, hogy egy szép, hatalmas kultúrházat már át is alakítottak erre a célra – mondja Tóth Ákos, az Age Of Hope Gyermekvédelmi Alapítvány alapító elnöke.

Gyorsan felmértük a készleteket, hogy lássuk, miben tudunk segíteni azonnal. Az önkormányzat felkészült, amit javasoltam még, hogy alakítsanak ki egy baba-mama szobát, mert várható volt, hogy inkább nők érkeznek majd gyerekekkel, hiszen addigra tudható volt, hogy a 18–60 éves férfiakat nem engedik át – mondta az Age Of Hope Gyermekvédelmi Alapítvány alapító elnöke a Wake Up Magazinnak. Tóth Ákos szerint arra is fel lehetett készülni, hogy a zöldhatáron próbálkoznak majd ezek a férfiak. Esetükben kalkulálni lehet akár sérülésekkel is, hiszen ki tudja milyen állapotban érkeznek majd Magyarországra, az ő ellátásukról ugyanúgy gondoskodni kell – tette hozzá.

Nyomás a határon

Fontos tudni, hogy az ukrán határőrség is komoly teher alatt áll, tizenöt-húsz kilométeres sorok vannak, 70 órás a várakozási idő. Tóth Ákos szerint ilyenkor már nem számít, hogy ki mennyire tehetős, a módosabbaknak is szükségük van egy törlőkendőre, hogy felfrissítsék magukat, a gyerekeiknek pelenkára. „Ezeket az igényeket – köszönhetően a hétvégi felajánlásoknak – most azonnal ki tudjuk elégíteni, de ha esőkabátra, tábori ágyra van szükség, már nem tudunk mit tenni. Ezek beszerzése van most folyamatban.”

A Budapest Bike Maffiával indítottuk el a hétvégi kampányt, akikkel már nagyon régóta dolgozunk együtt. És a közös kampány az eredménye ez a »horror«, amit itt most jól kell érteni.

Öt-hatszázszoros mennyiségű adomány érkezett, mint amit vártunk. Ami nagyon fontos, hogy szinte csak hasznos holmi érkezett. Mindez olyan nagy mennyiségben, ami sokkal több, mint a most érkező menekültek száma, viszont – a friss ételeken kívül – mindent készleteztünk és így bármikor fel tudunk készülni egy nagyobb hullámra.” A lényeg, hogy az adomány már Záhonyban van, ott, ahol a legnagyobb szükség van rá és ebből a kisebb önkormányzatok is le tudnak hívni bármit, amire szükségük van.

Galéria: Gyűjtést szervezett a Budapest Bike Maffia és az Age of Hope, képek az akcióról

Álhírek a közösségi médiában

Tóth Ákos kitért a közösségi médiában felbukkanó álhírekre, és arra kér mindenkit, hogy alaposan tájékozódjon.

Nem logikus Nagykanizsáról elindulni hat pelenkával meg wc-papírral a mai benzinárak mellett. Ami képek keringenek, nem mindig valósak, vagy elvesztették aktualitásukat. Az Age of Hope Alapítvány vezetőjeként minden esetben személyesen tájékozódom, és így nagyon gyorsan tudunk reagálni.

Katonákra viszont Tóth Ákos szerint nagy szükség lett volna, a záhonyi raktárba lepakolni a kamionokat, ahol a helyi polgármester mellett tizenöt-tizenhat éves koleszos gyerekek segítettek éjfélig.

Oda bőven elfért volna húsz-harminc erős katona. Ez a humanitárius segítség, nem pompásodni a nagy vasakkal Vásárosnamény főterén.

A kormányzat részéről szerinte szükség lenne buszokra, tolmácsokra, információra, két-háromnyelvű szóróanyagra a határ mentén. A alapítvány egyelőre arra kér mindenkit, hogy tárgyi adományok helyett pénzadományokat küldjenek, mert így célzottan, a helyi boltokat támogatva közvetlenül azt tudják megvásárolni, amire éppen akkor szükség van.

