Hajós András is segít a menekülteknek

Árverést tartanak, amelyen matrica, szponzorbögre és a Dalfutár-baseballsapka elcseszett prototípusa is szerepel.

Nem hiszem, hogy óriási művészi értéke lenne ezeknek a festményeknek, de a nézőink nagyon lelkesek voltak, és megígértük, hogy rendezünk egy árverést. Hozzátettünk néhány matricát és aranylemezt; nem tudom, mennyi pénz fog összejönni, az árverést inkább csak figyelemfelkeltő szándékkal rendezzük – mondta az Indexnek Hajós András, a Dalfutár című műsor alkotó-műsorvezetője.

A Dalfutár nézői emlékeznek rá, hogy a karácsonyi adásban született három festmény és egy megfestett farmerdzseki is. A műsor készítői azt ígérték, hogy ezeket jótékony célra elárverezik, és az aukciót március 7-re meg is szervezték, kiegészítve a kínálatot még számos, a Dalfutárhoz köthető relikviával. Az árverés a III. kerületi Godot Kortárs Művészeti Intézetben lesz, de online is részt lehet venni rajta, ehhez azonban előzetes regisztráció szükséges.

Az árverést vezeti: Hajós András, azaz a Dalfutár.

Ez a Dalfutár első jótékonysági árverése: a műsor hatodik évadában igyekeztek felhívni a nézők figyelmét négy segítő szervezetre – az ő javukra rendezik meg az árverést, a befolyt összeget pedig egyenlő arányban osztják el a Burattino Gyermekotthon, az Utcáról Lakásba! Egyesület, a műsorban szereplő idősek otthona (ők névtelenséget kértek, de az adományok célba érnek), illetve a Budapest Bike Maffia (BBM) között.

Az árverés 10-es tételét az ukrajnai humanitárius válság érintettjeinek megsegítésére ajánlják fel a Magyar Vöröskereszt közvetítésével, de a menekültek számára meghirdetett gyűjtés egyik szervezője, a BBM által is kapcsolódnak az ukrajnai eseményekhez, „amit én szabadságharcnak neveznék” – fogalmazott Hajós András.

Ez egy próba, számítunk a résztvevők jóindulatára

– hangsúlyozta Hajós András, hozzátéve: ha az ember rendben van magánemberként és cégszinten is – a támogatóknak köszönhetően a műsor anyagi háttere biztosítva van –, akkor ha nem is az első, de a második gondolata legyen a segítség. Nem feltétlenül pénzzel, de napi egy-két óra önkéntes munkával is lehet segíteni, amelynek Nyugat-Európában nagy kultúrája van.

A BBM munkájában Hajós András is rendszeresen részt vesz, most pedig – az ebben nagy gyakorlattal rendelkező szervezeteken keresztül – ő maga is felajánlotta két hálószobáját és mikrobuszát a menekültek megsegítésére.

(Borítókép: Hajós András. Fotó: Rostás Bianka / Velvet)