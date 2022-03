Wunderlich József: A tanárok folyamatosan erőn felül teljesítenek

A ma kezdődő pedagógussztrájkról és a demonstrációról Wunderlich József is elmondta a véleményét, a helyzethez illően kockás ingben.

A húgomnak minden vágya az volt, hogy gyerekeket taníthasson ebben az országban. Pár évig tanított is, a gyerekek imádták. Ma pályaelhagyónak számít, és nemcsak a pályát hagyta el, hanem az országot is. Történetein keresztül olyan iskolai helyzeteket ismerhettem meg, amiket kívülállóként elképzelni sem tudtam volna...

– írja a Vígszínház művésze a Facebook-oldalán.

Wunderlich szerint a tanárok folyamatosan erőn felül teljesítenek, és nem csak az iskolában. „Sokaknak más munkákat is vállalniuk kell a tanári álláson kívül, sokan különórákat adnak, de vannak olyanok is, akik például takarítanak, vagy kávézóban, étteremben dolgoznak, ezzel az összes maradék energiájukat és idejüket feláldozva, ahogy a húgom is tette...”





A színész idézi a húgát: „A tanári pálya mellett extra órákban kell mindenkinek dolgozni, hogy egyről a kettőre jusson... Nem maradt elég időm, hogy minden órára felkészüljek és sokszor lelkiismeretfurdalásom volt, hogy van még egy munkahelyem, ahol kifacsarodok és emiatt nem lesz energiám az iskolára, amit szeretek... csak nem elég a pénz semmire sem.” Wunderlich József biztos benne, hogy sok értékes ember hozott hasonló nehéz helyzetben hasonló nehéz döntést.