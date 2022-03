Mikhail Baryshnikov határozott véleménye, hogy nem lehet a kultúra Putyin ukrajnai inváziójának vesztese. A balett-művész szerint nem jó irány, ha az orosz származású művészeket és sportolókat állásfoglalásra kényszerítik, mert sok esetben ezek a szereplők Oroszországban élő családtagjaik miatt nem mernek egyértelműen elhatárolódni Putyintól – derül ki a Guardian cikkéből.

Az ukrán–orosz háború kitörése óta többek között Valerij Gergijev karmester és Anna Netrebko operaénekes is Vlagyimir Putyin rendszeréhez fűződő kapcsolatuk miatt veszítettek el rangos nyugati munkákat. Erre reagált Barisnyikov, aki szerint nem helyes egy ország politikai döntéseinek súlyát olyan művészek vagy sportolók hátára helyezni, akiknek esetleg sebezhető családtagjaik vannak a hazájukban.

– fogalmazott Barisnyikov.

A balettművész attól is tart, hogy Oroszország ellehetetleníti a pozitív jövőképet a fiatalok számára. Szerinte ha most Oroszország nem találja meg a módját, hogy véget vessen a jelenlegi konfliktusnak és egy nyitott, globális társadalomban éljen, akkor később nem lesz remény a kilábalásra.

Barisnyikov a Kremllel szemben kritikusan nyilatkozó neves művésztársaihoz csatlakozva létrehozta a True Russia nevű kezdeményezést, aminek célja, hogy pénzt gyűjtsön a menekültek javára. A kampányban Borisz Akunin orosz író és Szergej Gurjev vezető orosz közgazdász is részt vesz.

Ukránok százezrei, akik elvesztették otthonukat, megélhetésüket, szeretteiket, sőt az életüket is, viselik a csapás teljes súlyát. De mindannyian, akik oroszul beszélünk és az orosz kulturális világhoz tartozunk, mi is érezzük a csapást. Maga az orosz szó is mérgezővé vált