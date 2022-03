Két részt is rendezett Antal Nimród a Stranger Things új évadában

Alig két hónap múlva érkezik a Netflix egyik legnépszerűbb sorozatának negyedik évada. Az már most tudható, hogy a streamingszolgáltató két részre osztotta az évadot, így az első öt epizód május huszonhetedikén, a további négy epizód pedig július elsején debütál.

Antal Nimród rendezte az évad ötödik és hatodik epizódját, a sorozat alkotói, Matt és Ross Duffer pedig az első, a második, a hetedik, a nyolcadik és a kilencedik epizódon dolgoztak, írta meg a Magyar Filmadatbázis.

A nyolc epizódból álló első évad 2016. július 15-én jelent meg a Netflixen. A kritikusok elismerését elnyerte a nyolcvanas évek hangulatának megjelenése, amely kisebb retrohullámot is elindított. A kilenc epizódból álló második évad 2017. október 27-én jelent meg. A nyolc epizódból álló harmadik évad 2019. július 4-én jelent meg. 2019 szeptemberében a sorozatnak berendelték a negyedik évadját.

A Duffer testvérek azt nyilatkozták, hogy a Stranger Things várhatóan a negyedik vagy az ötödik évad után véget ér.

Antal Nimród Los Angelesben született, de Budapesten végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. Egy ideig videóklipeket rendezett, majd a Kontroll című filmjével robbant be a köztudatba. Ő rendezte Hollywoodban a Predators (Ragadozók) című filmet, valamint a Metallica koncertfilmjét, a Through the Nevert.