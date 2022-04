Az Európa Kiadó és az URH zenekar exbasszusgitárosa, Kiss Llászló közel harminc éve él Ausztráliában, Sydney-ben, ahol 3D animátorként dolgozott. Az utóbbi években több időt tölt Magyarországon is. Nevéhez olyan kultikus Európa Kiadó-számok fűződnek, mint az Elmentek a fiúk, Ez csak egy éjjel, A szem és a száj.

A most megjelenő Vagy sehol című első szólóalbumán tíz szám szerepel. Dalainak ő a zeneszerzője, és Barabás Béla zenésztársával, barátjával hangszerelte. Barabás, akit a FreshFabrik zenekar gitárosaként ismerhetett meg a közönség, több évtizede magyar játékfilmek, dokumentum-tévéfilmek és számos színházi darab díjnyertes zeneszerzője. A szövegeket is Kiss Llászló jegyzi, kivéve egyet, amelyet barátja, Müller Péter Sziámi írt.

Mindig énekeltem egy-két számomat az EK-ban, de most megindult a tollam, magyarul is, angolul is

– mondja Kiss Llászló az első lemezéről. A lemez afféle korai búcsú, mert a szerző úgy érzi, eljutott abba az életkorba, hogy ha valamit még le akar tenni az asztalra, azt most kell megtennie. A magyar számok nagy része összegzés-elszámolás, az angol nyelvűek inkább közéletiek és mérgesek, a világot nézve ugyanis semmi jó nem jutott az eszébe. „A világ nagy sz...rban van, és nem úgy néz ki, hogy ki fog mászni belőle” – mondta a kulter.hu-nak.

Kiss Llászló zenekarával 2020-ban kezdett el játszani: a Kiss–Barabás duóhoz először Kerek Norbert és Libertényi Péter, később Vajdovich Árpád csatlakozott. Kerek Norbert zeneszerző és zongoraművész, Libertényi Péter (Pierre) ismert dobos (BeriAry és a Pillangók, Máyusi Kalapács), Vajdovich Árpád pedig az egyik legjobb basszusos, akivel ebben a műfajban találkozhatunk (Kistehén, Egy Kiss Erzsi Zene, Meszecsinka).

A Vagy sehol lemezen két kiváló zenész is vállalta a vendégszereplést: Farkas Róbert, a Budapest Bár zenekar vezetője a Tangó és a Hajó című dalokban hegedül és harmonikázik, Gábor Andor „Ufo” (Aranyakkord) pedig a ritmusszekciót dobta fel ütősökkel. A lemezen a Beatles által legendássá vált londoni Abbey Road Stúdióban végezték a mastering munkálatokat.

Kiss Llászló több plakátot és Európa Kiadó-lemezborítót tervezett a 80-as években, és a zenei karrierjével párhuzamosan digitális képalkotással is ezekben az években kezdett foglalkozni. Így érthető, hogy a most megjelenő szólóalbum fotóját is ő készítette, Ausztráliában, de ezúttal a digitális utómunkát lányára, Kiss Éva Verára bízta.

Az album launch partyja április 20-án lesz a Nyitott Műhelyben, ettől a naptól a lemez elérhető a fontosabb digitális zenei felületeken.

(Borítókép: Kiss Llászló. Fotó: Simara László)