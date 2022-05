Egy sajtos szendvicsért vettek egy képet, ami ma tízmillió forintot ér

Ismerős a történet, amikor az első férfi, aki kriptovalutás vásárlásra adta a fejét, tízezer bitcoint fizetett két darab pizzáért? Belegondolva, hogy ma egy darab bitcoin 12 millió forint fölött van, igencsak fájhat a feje.

Most egy újabb túlfizetett gyorskaja története futott végig a világon, ugyanis ötven évvel ezelőtt egy étteremben egy vendég olyan festménnyel fizetett ki egy sajtos szendvicset, amit most tízmillió forint értékben értékesíthetnek – jelent meg a történet a The Guardian oldalán.

Irene Demas és férje, Tony az 1970-es években Ontario államban működő kis éttermük konyháján dolgoztak. Irene visszaemlékezve erre az időre úgy fogalmazott, hogy akkoriban mindenki mindenkit támogatott. A házaspár például friss virágokért cserébe levest és szendvicset vitt a szomszédos virágüzletbe.

Volt egy törzsvendégük, aki mindig grillezett sajtos melegszendvicset evett, és kialakult az a szokás, hogy ezért válogatott képekkel fizetett a házaspárnak.

A véletlen úgy hozta, hogy az alku során akaratlanul is hozzájutottak a híres kanadai népművész, Maud Lewis festményéhez – egy olyan alkotáshoz, amely közel öt évtizeddel később várhatóan 10 millió forint értékben fog elkelni.

John Kinnear festőművész és felesége, Audrey az étterem nyitását követően szinte mindennap a Demas családnál ebédelt, és Kinnear mindennap ugyanazt rendelte: egy sajtos melegszendvicset.

Ez nem ám közönséges grillezett sajt volt. Nagyszerű szendvics ötéves cheddarral és csodálatos kenyérrel

– mondta Irene, aki ettől függetlenül sosem gondolta volna, hogy egyszer ez lesz a legdrágábban értékesített szendvicsük. Kinnear bár maga is festő volt, nem csak a saját képeivel fizetett a szendvicsekért. Korábban ő segített Maud Lewisnak, aki szegénységben élt, és festőeszközökre sem tudott költeni, így mikor Kinnear egyszer vásárolt neki egy állványt, Lewis egy saját festménnyel hálálta meg. Ez a kép került később az étterem-üzemeltető házaspárhoz. Maud Lewis 1970-ben halt meg, csak halála után fedezték fel az alkotást.

Kár, hogy nem élt elég sokáig ahhoz, hogy valóban élvezhesse művészetének gyümölcseit – mondta Demas.

A házaspárt gyermekeik bátorították a kép értékesítésére, amit Kinnear és Lewis három levélváltásával együtt bocsátanak aukcióra, a levelekben a nő megköszöni a férfinak a folyamatos támogatást.