Klassz magyar filmek jutnak el a tantermekbe

A magyar filmörökség igen gazdag, és ezzel a Nemzeti Filmintézet is tisztában van. Az örökségeket pedig gondozni kell, és megosztani azokkal, akik érdeklődnek iránta. Éppen ezért az NFI 2018 óta fejleszti az Alapfilmek elnevezésű online platformot azzal a céllal, hogy egy helyen gyűjtsenek és mindenki számára elérhetővé tegyenek tartalmakat a magyar filmtörténet nagy alkotásairól.

Ez az ismeretterjesztő weboldal részletgazdagon mutatja be a filmek szerepét és jelentőségét, illetve idővonalon helyezi el az alkotásokat, ezzel megelevenítve a történelmet. Az idővonal első éve 1896, amely A Lumière-fivérek felvételei Budapesten című, mindössze 9 perces fekete-fehér dokumentumfilmet jelöli. Ahogyan a film leírásában is olvasható, a felvételeket ugyan franciák készítették, de ehhez kötjük a magyar filmtörténet kezdetét. A jelenlegi legfrissebb alkotás – tehát az utolsó az idővonalon – a 2019-ben készült Akik maradtak című nagyjátékfilm, amely 2020-ban Oscar-díjra is esélyes volt.

A filmtörténeti honlapon több műfaj is képviselteti magát, egész estés játék- és dokumentumfilmek mellett találkozhatunk animációs és rövidfilmekkel is. Négy menüpont segítségével kaphatunk tájékoztatást a különböző alkotásokról: szűrhetünk konkrét filmcímre, rendezők nevei alapján is keresgélhetünk, ezenkívül címkék és fogalmak igazítják el az érdeklődőket a webes felületen. A „Rendezők” fül alatt megtalálhatók a magyar filmipar olyan nagy alakjai, mint Jancsó Miklós, Huszárik Zoltán vagy Gyarmathy Lívia. Az oldalon többek között Jancsó 1972-es, Cannes-ban a legjobb rendezésért járó díjat bezsebelő filmje, a Még kér a nép azóta már felújított alkotásáról is olvashatók érdekességek.

A honlap négy fő kérdés mentén ad tájékoztatást az adatbázisában jelenleg szereplő 460 magyar filmről: miről szól, mitől különleges, hogyan készült és hol a helye a magyar filmtörténetben. Több mint kilencven filmhez extra mozgóképes tartalmat is kapunk interjúk, előzetesek, ismeretterjesztő kisfilmek és az adott korszakot megörökítő filmhíradós riportok formájában.

Klassz oktatás magyar filmekkel

Az Alapfilmek webes felületére építő Klassz oktatási és ifjúsági programot az NFI 2020 tavaszán indította el. Ennek a programnak köszönhetően 2021 novembere óta ingyenes tantermi vetítéseket szerveznek olyan köznevelési intézményekben, amelyek csatlakoztak a kezdeményezéshez. Az iskolákban jelenleg 100 film érhető el a KIFÜ (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) Videotorium platformján keresztül, de a repertoár folyamatosan bővül.

Klasszikus magyar filmjeink szinte minden tantárgy oktatásában segítséget tudnak nyújtani a pedagógusok számára, illetve hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a diákok képesek legyenek jobban elmélyülni az adott tananyag témájában. A program fejlesztése folyamatosan, a pedagógusok és a diákok bevonásával történik különböző konferenciákon, diákvetítéseken, illetve workshopokon.

