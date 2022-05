Elvist elvitték a földönkívüliek. Visszahozzák, ha jobbak lesznek a koncertek

A Magyar Zenei Menedzserek Egyesülete (ZEME) szeretné új szintre emelni a hazai koncerthelyszínek minőségét, ehhez négy kisfilmből álló kampánysorozatot indítanak. Az animált videók, amelyekben egy Elvis-legenda is szerepet kapott, lépésről lépésre mutatják be az előadó alapvető szükségleteit, amelyekkel a befogadóhelyeknek tisztában kell lenniük, ha minőségi rendezvényt szeretnének.

Az egyesületet 56 menedzser alkotja, akik közel hétszáz előadót képviselnek. A pandémiás időszak hatására elindított kampány a most újrainduló zenei élet szintlépését tűzte ki célul.

A kezdeményezés mellett több, nagy múltú zenész is kiáll, mint Németh Alajos, a Bikini basszusgitárosa és az Artisjus elnöke, Puskás-Dallos Péter, a The Biebers énekese, valamint Molnár Ferenc Caramel. Szabó László, a menedzserek egyesületének elnöke azt mondta: „Felelősséggel tartozunk a nézők, a zenészek és a befogadóhelyek felé.” Azt szeretnék, hogy mindenki a lehető legkülönlegesebb élményben részesüljön.

Míg külföldön több szegmens együttműködéséből alakulnak ki az előadókat támogató menedzsercsapatok, addig hazánkban polihisztornak kell lenni, aki minden feladatkörhöz ért. Példaként a booker és a zenei menedzser szerepkörét hozták fel, amire a határon túl külön embert alkalmaznak, de itthon egy személy látja el a két feladatot, így a színvonal növelésével terhet vennének le róluk.

Ezzel párhuzamosan a nemzetközi és a magyarországi előadók fellépési körülményei közötti szintkülönbséget is csökkenteni szeretnék a videósorozattal és a benne elhangzó üzenettel. A három kiemelt témakör a catering, a backstage és a rider fontosságát hangsúlyozza.

A rendezvény egyik díszvendégével, Molnár Ferenc Caramellel beszélgettünk személyes tapasztalatairól és arról, mi minderről a véleménye. Az énekes úgy véli, fontos, hogy a realitások talaján maradjunk. Nem képes minden koncerthelyszín biztosítani a magas színvonalú körülményeket, de ami igazán lényeges, az az erre irányuló szándék. Nincs két egyforma néző, nincs két egyforma színpad, így minden fellépés más kihívásokat tartogat a zenész és a megbízó számára is.

Elmesélte, mennyire hiányzik neki a pezsgő klubélet, amely otthont ad a kísérletező undergroundstílusoknak. Miután megnyerte a Megasztárt, ő is mozgott ebben a szcénában, belevetette magát a mély vízbe, ami nagyon izgalmas időszaka volt az életének. Szerinte a kezdő előadók egyik legfontosabb feladata, hogy érdekessé váljanak, ki merjenek lógni a sorból, és próbáljanak új zenei ötleteket megvalósítani, ne a többiek stílusát másolni. Az első néhány lépés a legnehezebb: a közönség felépítése, saját karakterük megalkotása és a szervezési feladatok önerőből való ellátása. Akik erre képesek, azok teljesen a saját lábukra állhatnak a piacon.

Az ilyen típusú kezdeményezések, mint amilyet a menedzserek egyesülete indított most, támpontként szolgálhatnak új befogadóhelyek alakulásában, ami a feltörekvő zenészeknek is lehetőségeket adhat. A futó koncerttermek nem valószínű, hogy megfogadják a kisfilmekben elhangzó tanácsokat – lehetséges, hogy meg sem nézik –, de azoknak, akik most akarnak belevágni új klub kialakításába, rengeteg vakvágányt megspórolhat. Az igazi kérdés az, nyitottak lesznek-e az emberek arra, hogy ilyen videókból tanuljanak, ahol egy animált gitárhős kalandjain át oktatják őket, és néhol nagyon egyértelműnek tűnő dolgok is elhangzanak. A lehetőség adott, a többi kiderül.

