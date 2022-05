Hajszál választja el a sikertől ezt a magyar filmet Cannes-ban

Egy ELTE-s vizsgafilmet is beválogattak a 75. cannes-i filmfesztivál programjába. Szelestey Bianka Hajszálrepedés című rövidfilmjével pályázott a filmfesztivál La Cinef elnevezésű diákfilmes szekciójába.

A 22 perces film, ami idén egyedüliként képviseli Magyarországot Cannes-ban, egy szakítás történetét dolgozza fel olyan fiatal, mégis ismert színészekkel a főszerepben, mint Kurta Niké (Terápia, Seveled) és Váradi Gergely (A besúgó, Guerilla).

„A film főhősének, Lenkének szembe kell néznie a ténnyel, kár tovább kapaszkodnia haldokló kapcsolatába, miután párja, Áron nyolc év után, épp egy családi vacsora előtt böki ki: szakít vele. A szakítást hozó vitát néhány hajszál robbantja ki, szinte hihetetlennek tűnik, hogy emiatt legyen vége.”

De valóban emiatt van? Valóban váratlanul alakulnak az események? A fiatal lány a vacsora alatt bejárja az elengedés fázisait és egy utolsó, kétségbeesett tettel bizonyítja, mennyit ér valójában a kapcsolatuk

– áll a Nemzeti Filmintézet tájékoztatójában.

Szelestey Bianka rendező a filmhu-nak adott interjújában elmondta, a film cselekményét saját élményei ihlették, például a főszereplő férfi karakterét volt párjainak egyfajta fúziójaként ábrázolta a filmben.

A diákfilmek legjobbjai között

Az 1998-ban indított La Cinef diákfilmes program célja, hogy fiatal pályakezdő filmeseknek biztosítsanak bemutatkozási lehetőséget, ezért minden évben 15-20 rövid- és középhosszú filmet válogatnak be a versenybe. A kiválasztott filmeket a La Cinef és a rövidfilm kategória zsűrije értékeli, majd az első három helyezettet ünnepélyes díjátadó keretein belül hirdetik ki, ahol később a nyertes filmeket is bemutatják. 1998 óta egyébként több mint 410 diákfilmet díjaztak ilyen módon. Bianka munkája az első ELTE-s diplomafilm, amit a La Cinef programjában mutatnak be.

A Hajszálrepedés hivatalos cannes-i bemutatója kedden, helyi idő szerint 14.30-kor kezdődik a Buñuel Theatre-ben. Az ünnepélyes díjátadót pedig csütörtökön, 18.00-kor rendezik meg, ahol reményeink szerint magyar sikernek örülhetünk majd. A film magyarországi premierje a X. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon lesz, amiről korábban itt írtunk.