Trokán Nóra már tudja, milyen a tündék nyelvén beszélni

Már csak egyet kell aludni, és megérkezik hozzánk Trokán Nóra, aki a Sunday Brunch vendégeként olyan kulisszatitkokat is elárul, hogy mennyire nem egyszerű magyarként angol nyelven részt venni egy olyan nemzetközi produkcióban, mint például a Netflixen nagy sikerrel futó sorozat Vaják (Witcher).

Ebben a produkcióban ráadásul bonyolultabb volt a színészi munka, hiszen a sorozatban erdei tündért (driád) alakít, és a tündérek, ugye, ritkán beszélnek angolul. A tündék nyelve pedig igen különös.

Vagyis egy színész ilyenkor tanulja meg leginkább, hogy a kulturális környezet, a profizmus alapjaiban határozza meg egy színész életét. És Trokán Nórának ugyan nem esik nehezére, hogy bármilyen nemzetközi, angol nyelven forgatott produkcióban megállja a helyét, és erre egyre több lehetősége nyílik, tehetségére már a nagy, külföldi filmgyártók is felfigyeltek, ma még legtöbbször hazai színpadi és filmes produkcióban láthatjuk.

Orvos, színművész vagy tanár, az itt a kérdés!

Trokán Nóra színművész családba született. Náluk mindenki színész. Édesapja Trokán Péter, édesanyja Papadimitriu Athina, testvére Trokán Anna. Vagyis, ha akarna, se tudna elhajolni a szöveg- és forgatókönyvek elől. Pedig volt idő, amikor gyerekként, talán a lovaglás és a lovak szeretete miatt még állatorvos akart lenni.

S bár végül a színművészetet választotta, harmincéves korában Mégis beiratkozott a Szent István Egyetem állatorvos-tudományi kar hippológia (lovastanár és szervező) szakára. Már csak az államvizsga van hátra.

Azt már tudjuk, hogy a lovak mellett Trokán Nóra egyik legnagyobb szenvedélye a fotózás. Színpadi emberként olyan helyekre is eljut, ahová csak azok léphetnek be, akik maguk is a színházi, a filmes társadalom tagjai. A függönyök mögötti világ misztikus, belesni a kulisszák mögé roppant izgalmas. Trokán Nóra fogta a fényképezőgépét, és megörökítette a színházi szakmában csak takarásnak nevezett világ érzékeny, feszültségekkel teli pillanatait.

Ezekből a felvételekből állt össze a Mielőtt című fotóalbum, amelynek ajánlójában Trokán Nóra így fogalmaz:

Ha jobban visszagondolok, mindig is ott volt a vágy. Egész kicsi korom óta. A vágy, hogy megállítsam a pillanatot. Emlékszem a gondolatra: vajon lesz-e valaha olyan, hogy az ember a szemével, egy pislogással felvételt készít egy beépített kis kamera segítségével?

A Sunday Brunch műsorában a színművész arról is beszél, milyen nem csupán belekóstolni a fotóművészet világába, hanem magas színvonalon művelni is azt.

Kis szünet után helyszínt és műsorvezetőt is váltott az Indexen a Sunday Brunch. A tavaszi évadban vasárnaponként a nézőket két új, ám ismerős arc köszönti, ők egymást váltva beszélgetnek vendégeikkel a hétvégéhez illő könnyed vagy éppen komolyabb témákról és történetekről.

Most vasárnap Puskás-Dallos Bogi és vendége, Trokán Nóra várja önöket.

Tartsanak velünk, töltsük együtt a vasárnap délelőttöt!

(Borítókép: Trokán Nóra és Puskás-Dallos Bogi. Fotó: Kaszás Tamás / Index)