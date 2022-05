Trokán Nóra: Egy civil ember vagyok, aki színpadon áll

Azt mondja, lehet, hogy a véleménye miatt nem lesz népszerű, de ő is kivenné a lovas számot az öttusából. Merthogy Trokán Nóra színművészhez olyan közel állnak a lovak, és úgy tud beszélni a lovak szeretetéről, hogy arra muszáj figyelni. A Sunday Brunch vendégeként, persze, mesél arról is, milyen volt a forgatás egy Kanári-szigeten található erdőben, ahol egy tündért alakított a Netflix számára készült sorozatban, a Vajákban.

Mennyire nehéz önálló elismerést szerezni, ha egy színésznek a szülei is híres művészek?

Mikor és hogyan válik valóra egy kislány álma?

Miért is kellene kivenni a lovas versenyszámot az öttusából?

Miért készít fényképet egy színész egy másik színészről a színfalak mögött?

Mit jelent az, ha valaki lovastanárnak tanul?

Jó-e az, ha egy színész független, vagyis nem tartozik egyetlen társulathoz sem?

Egy színésznek miért van szüksége nemzetközi ügynökségre?

Csupa olyan kérdés, amire most megkapjuk a választ. Legalábbis olyat, ami Trokán Nóra ad Puskás-Dallos Boginak a Sunday Brunch vendégeként.

Az hamar kiderül, hogy Trokán Nóra olyan tudatosan éli világát, amit sokan akár el is tanulhatnának tőle. Ennek azonban előzménye és ára van.

Az előzménye az, hogy az embernek el kell dönteni, mit is szeretne csinálni, és ha ez már pipa, akkor teljes szívvel bele kell állni.

Trokán Nóra szeretett volna állatorvos lenni, végül a színészmesterséget választotta.

Az ára pedig az, hogy annak, aki önállóan járja az útját, sokkal jobban oda kell figyelnie arra, milyen munkák várnak rá, hol mutathatja meg leginkább a tehetségét.

Trokán Nóra úgy döntött, hogy nem tartozik egyetlen társulathoz sem.

Lovak és egyéb ügyeink

A Sunday Brunch műsorában szó esik arról is, ami első ránézésre talán messze áll a színművészet világától, ám ha arra gondolunk, hogy a színészek olykor lóhátra ülnek egy-egy szerep kedvéért, akkor már érthető is, hogy ezúttal miért esik annyi szó a lovakról.

Trokán Nóra óvodás kora óta lovagol, és az állatokat annyira szereti, hogy még az egyetemre is beiratkozott lovastanár és szervező szakra. A műsorban szóba kerül az is, hogyan érdemes lovat tartani, valamint tetemre hívják az öttusát is. Trokán Nórának határozott álláspontja van a lovas versenyszámról, arról, amelyik az öttusa egyik legfontosabb eleme. Erről így fogalmaz:

Biztos, hogy most sokan utálni fognak, de nagyon örülök, hogy kiszedik (a versenyszámok közül – a szerk.), mert az a lovaknak az nagyon nem oké helyzet, amibe az öttusa alatt kerülnek.

Szerinte nem szabad összemosni azokat a szakágakat, amelyek lovakkal foglalkoznak, mert közülük vannak olyanok, ahol szépen bánnak és dolgoznak a lóval. Ami biztos, a lóverseny, az ügetők és a derbik világ távol áll tőle.

A tündék nyelve nem egyszerű

A műsorban az is szóba kerül, hogy ő megdolgozik azért, hogy a színművészetben önmagáért, s ne pedig a szülei hírneve miatt ismerjék vagy fogadják el. Lassan egy éve annak, hogy már nemzetközi ügynöksége is van, de ehhez az is kellett, hogy olyan nemzetközi produkciókban vegyen részt, amire a producerek, rendezők felfigyelnek.

Az ő életében ilyen lehetőség volt az, amikor felkérték egy tündér (tünde) szerepre a Vaják (Witcher) Netflix-sorozatban, és azt olyan remekül alakította, hogy a legtöbben csak akkor realizálták, hogy a driádok egyik vezetőjét egy magyar színművész játssza, amikor a nevét a stáblistában meglátták.

Trokán Nóra azt is elmeséli, hogy a szerepére kiosztott filmbéli nyelv szövegkönyve nem volt túl vastag, de az alkotók olyannyira ügyeltek arra, hogy minden szótagok helyesen ejtsen, hogy arra jött rá, hogy ez talán mégis olyan nyelv, amit a rajongók kívülről fújnak.

Ebben a beszélgetésben megismerhetjük a színészt és a lovastanárt, akit hol tanárnőként látunk az RTL Klub A tanár című sorozatában, hol erdei tündérként, hol pedig a színpadon, például a Kecskeméti Katona József Színház Macska a forró háztetőn című előadásban – ezt utóbbiért mint legjobb női főszereplő 2016-ban a Pécsi Országos Színházi Találkozón elnyerte a fődíjat is.

