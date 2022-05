Hien imádta a Berkleet, és szeretne magyarul zenélni

A négy tematikus napból álló rendezvény, melynek témakörei a zeneszerzés, a szövegírás, a produceri munka és a kollaboráció köré épültek, több mint harminc előadót vonultatott fel, akik között a hazai és a nemzetközi szakmai élet elismert nevei egyaránt megtalálhatók voltak, így egyszerre lehetett látogatni magyar és angol nyelvű előadásokat is.

A szakmai fejtágítást az Artisjus szervezte, akik igyekeznek egyre nagyobb arányban növelni a hazai piac szakképzett dalszerzőit és producereit, így az év többi szakaszában is rendeznek nemzetközi dalszerzőtáborokat, támogatnak pályázatokat, és igyekeznek összekötni a hazai zenészeket a globális piaccal, hogy Magyarországot az internacionális zenei színtérre emeljék.

Az előadók között volt Hien is,

akiről az elmúlt években kevesebbet hallhatott a közmédia, hiszen nemrég végzett a nagy múltú és méltán híres Berklee Zenei Egyetemen, Bostonban, ahol ösztöndíjjal tanulhatott. Azóta ideje nagy részét szakmai fejlődésének szentelte. Elmesélte nekem, hogy zeneszerzői látásmódját mennyiben befolyásolta a kint eltöltött idő.

Magamba akartam szívni minden tudást.

Ennek érdekében minden lehetséges irányzatba belekóstolt. Részt vállalt motown zenei produkciókban, balkán kórusoknál és keleti hangzatokat megelevenítő formációkban egyaránt. Hosszú utat kellett megtegyen, hogy ráleljen saját hangjára a zenében, és megtalálja azt a stílust, melyben legjobban ki tud teljesedni. Ennek érdekében igyekszik a lehető legjobb szakemberekkel együtt dolgozni, akikkel meglelve a közös dinamikát és hangot igazán különleges és minőségi zenét tudnak alkotni.

Az elmúlt időszakban dalait angol nyelven írta, de már nagyon hiányzik számára, hogy újra magyar nyelven alkothasson, és mostani stílusát az otthonának szavaival mutathassa meg az embereknek.

Szeretne többet visszaadni vietnámi örökségéből is követőinek, így a mai napig képezi magát, és igyekszik fejlődni mint előadó és mint dalszerző egyaránt. Elmondta azt is, milyen különleges érzés, hogy azok az emberek, akik a régi dalain keresztül ismerték meg, abban a stílusban hallgatták őt, de az elmúlt időszakban az élet útjain másfele sodródtak, most kezdik újra felfedezni és megszeretni azért a zenéért, ami a mostani hangja.

Kérdésemre, hogy a személyre szabott rock ’n’ roll dzsinntől mit kérne, azt válaszolta, hogy egyrészt, mint minden zenész, szeretne a dalival turnézni, megélni ebből a szakmából, és azt csinálni, ami valóban a szenvedélye. Másodszorra azt kívánta, hogy olyan előadókkal kollaborálhasson hazai és nemzetközi szinten egyaránt, akikkel meglelheti a közös hangot, és fantasztikus, változatos zenei alkotásokat készíthetnek. Végezetül azt kérte a dzsinntől, hogy teljesítse titkos kívánságát, és felléphessen a legendás Broadway színpadán. Volt szerencséje egy projektben közreműködni, és rögtön elbűvölte ez a világ, amelynek szeretne sokkal intenzívebben is részese lenni.

A DEX-en részletesen is nyilatkozott a tanulni vágyóknak arról a sok tudásról, amelyet az évek alatt gyűjtött össze a hazai és nemzetközi zenei színtéren, megosztotta gondolatait és tapasztalatait. Az idei Dalszerző Expo az eddigi talán legsokoldalúbb kínálatával várta a producereket és a szerzőket egyaránt, ami remélhetőleg hozzá fog járulni hosszú távon a hazai szakma érdemi fejlődéséhez.

(Borítókép: Hámori Zsófia / DEX Songwriting Expo)