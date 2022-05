Az Aranyélet sztárja alakítja a fiatal Jimmyt a róla szóló sorozatban

Az már márciusban kiderült, hogy Nagy Ervin alakítja a felnőtt Jimmy-t, az RTL Klub most elárulta azt is, ki lesz A Király című sorozat másik fontos szereplője.

Sokak számára az Aranyélet című HBO-sorozatból ismerős Olasz Renátó lesz A Király című új magyar RTL-széria egyik főszereplője.

A Zámbó Jimmy életéről szóló sorozatban Nagy Ervin mellett Olasz Renátó is a nyolc oktávos énekes bőrébe bújik. Olasz Renátó lesz az, aki a fiatal Jimmy-t alakítja A Király című sorozatban.

A szerep azért is izgalmas számára, mert ez egy lényegében ismeretlen korszak a nagyközönség számára Zámbó Jimmy életéből, hiszen nem feltétlenül készültek archív anyagok, nincsenek régi felvételek. Éppen ezért csupa új dolgot tudhatunk meg Zámbó Jimmy életéről – mondta el Olasz Renátó a sorozatot fejlesztő RTL Klub keddi videójában.

A fiatal Zámbó Jimmyt alakító színész azt is elárulta, hogy rengeteg csavar lesz a történetben, illetve a karakterek is jól megírtak és komplexek. Miközben a dráma mellett erős humor is várható a sorozattól Olasz Renátó szerint, aki úgy véli, a nézők nagyon meg fognak lepődni.

Olasz Renátó végül megosztotta azt a kulisszatitkot is, hogy ő egyébként nem tud énekelni, ahogy zongorázni sem, ezért egy zongoratanár segítségével megtanult úgy tenni, mintha valóban ő zenélne.

Tavaly novemberben vált hivatalossá, hogy az RTL Klub tízrészes sorozatot készít a 2001-ben elhunyt EMerTon-díjas magyar énekesről, Zámbó Jimmyről. A hírt Kolosi Péter, a csatorna programigazgatója jelentette be egy online konferencián.

Az pedig idén márciusban derült ki, hogy a Kincsem és A tanár főszereplőjeként is ismert Nagy Ervin fogja a sorozatban a felnőtt Zámbó Jimmyt alakítani.

Nagy Ervin akkor azt nyilatkozta: nem volt rajongója a zenésznek aktív pályafutása alatt, ugyanakkor hatalmas szakmai kihívásnak tartja, hogy eljátszhatja A király című sorozat főszerepét.