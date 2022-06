Bagolyköpetet kereshetnek a gyerekek a Hajógyári-szigeten

Ezen a hétvégén is ingyenes programokkal várják a családokat a Hajógyári-szigeten, ahol június 11–12-én fellép a Kaláka, az Apacuka, a Kolompos és a Mintapinty, a gyerekek cirkuszi mutatványokat tanulhatnak a Rippel fivérektől, hangszerekkel ismerkedhetnek és egy kalandos túrán is részt vehetnek.

Hamarosan indul a vizes vb, és a 19. FINA Világbajnokságnak a Hajógyári-szigeten is lesz szurkolói pontja, ahol ezen és a következő hétvégén is izgalmas programokkal várják a gyerekeket a fenntarthatóság jegyében: kézműves foglalkozások, játszóház, zero waste totó és egyéb szemléletformáló játékok segítségével tanulhatnak az újrahasznosítás és a környezetvédelem fontosságáról. De nem csak emiatt érdemes kilátogatni a szigetre, amihez remélhetőleg az időjárás is kegyes lesz.

Szintén a természethez kerülhetnek közelebb a kicsik a Gyerek Paradicsom programjaival, ahol minden nap 11 és 15 órakor felfedezőtúra is indul, amelyen

megismerhetik a Hajógyári-sziget élővilágát:

meghallgathatják a madarak hangját, megfigyelhetik a földben lakó élőlényeket és bagolyköpetet kereshetnek. De növényültetést is tanulhatnak, a kis palántákat pedig haza is vihetik és otthon nevelgethetik tovább.

Az Erdőtüzes kalandpályán a bátrak az ügyességüket és a kreativitásukat tehetik próbára, aki pedig elég kitartó, átveheti az erdőőri oklevelét is. Aki inkább muzsikálna, a HangolÓra programon többféle hangszert is kipróbálhat, például az elektromos dobot, a digitális zongorát vagy az elektromos gitárt. A Ganz és MOM Rádióklub sátrában a nagyobb gyerekek megtanulhatják a Morse-jeleket és elmerülhetnek a rádióamatőr kommunikáció rejtelmeiben is.

Akiket a cirkusz világa varázsol el, azok a Karamella Cirkuszvilágban számos bohócságot, zsonglőrtrükköt kipróbálhatnak, a Rippel fivérek előadásában pedig nemcsak ámulhatnak az artistamutatványokon, hanem biztonságban

ki is próbálhatják, milyen élmény fejjel lefelé lógva pörögni egy kötélen vagy a levegőben bukfencezni.

A Nagyszínpadon ezen a hétvégén a Kaláka, az Apacuka, a Kolompos és a Mintyapinty zenél, Trillamanó és Pivarotti karmester úr pedig vasárnap várja a gyerekeket zenés társasjátékával. A Generali Gyerek Szigeten emellett lesz játszóház és állatsimogató is.

(Borítókép: Gyerek Sziget)