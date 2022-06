Ismét Budapestre érkezik Hans Zimmer

A híres zeneszerző jövő évben egy európai turné, a Hans Zimmer Live – Europe Tour 2023 részeként 15 országban 24 koncertet fog adni. A turné egyik állomása Budapesten lesz, a magyar fővárosban 2023. június 5-én 20 órakor, a Papp László Sportarénában lép fel a művész.

Nagyon izgatott vagyok, hogy visszatérhetek a színpadra egy újabb európai turnéra, és izgatott vagyok, hogy megoszthatom ezt a fenomenális show-t, amelyre a zenekar és én készülünk. Hálás vagyok, hogy játszhatom a zenénket, amely oly sok embert összehoz egy igazán felejthetetlen élményben

– mondta a nemzetközi turnéval kapcsolatban Hans Zimmer.

Hans Zimmer idén áprilisban is fellépett a Papp László Sportarénában. A Koncertmagazin beszámolója szerint akkor telt ház fogadta őt, és nagyon sikeres volt a fellépése. A jövő évi koncert jegyeinek árusítását szerdán délelőtt 10 órakor kezdik meg online és az országos jegyirodákban.

Hans Zimmer több mint 500 zenei projektet valósított meg, amelyek együttesen több mint 28 milliárd dollár bevételt hoztak a világ jegypénztárainak. Zimmert két Oscar-díjjal, három Golden Globe-bal, négy Grammy-díjjal, egy American Music Awarddal és egy Tony-díjjal tüntették ki.

Munkái közül kiemelkedik a Dűne, Nincs idő meghalni, Gladiátor, The Thin Red Line, A Good As It Gets, Esőember, A sötét lovag-trilógia, Inception, Thelma és Louise, Az utolsó szamuráj, 12 év rabszolgaság, Blade Runner 2049 (társszerepben Benjamin Wallfisch) és a Dunkirk, valamint a legújabb filmzenék, köztük a Wonder Woman 1984 és A SpongeBob Movie: Spongya on the Run.

Legutóbb Zimmer elnyerte az Oscar-díjat a Dune filmhez írt legjobb zenei teljesítményéért. 2019-ben Zimmer megszerezte az Oroszlánkirály élő szereplős remake-jét, amiért Grammy-jelölést kapott a legjobb filmzene a Visual Media kategóriában.