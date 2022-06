Darvas Iván, a színművész, aki végiglebegte az életét

Ha egy kicsit másként alakult volna Magyarország történelme, és benne Darvas Iván sorsa, talán a világ is felfigyelt volna a színművész tehetségére, személyiségére. Persze így is megkapott mindent, mert megérdemelte, amit egy színésznek Magyarország megadhat, Kossuth-díjat kétszer is, Jászai Mari-díjat is kétszer, és a Nemzet Színésze kitüntető címet is viselhette.