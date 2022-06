Ez a nem túl vastag, azonban annál hatásosabb könyv olyanoknak kínál olvasnivalót, akik már esetleg hallottak a kriptovaluták félelmetesnek tűnő világáról, de csekély ismereteiket leplezve féltek rákérdezni a lényegre.

Pataki Gábor könyve azért kifejezetten hasznos, mert lépésről lépésre visz bennünket végig – általában véve – a tőzsdézés világán, és csak a magyarázat után fordul a rejtélyes kriptovaluták irányába. A leírtak azért is nagyon hihetőek, mert egy olyan ember tollából valók, aki 28 éve foglalkozik tőzsdei befektetésekkel.

Hozzá kell tennem, jómagam soha nem vásároltam egy darab bitcoint sem, de már évek óta furdalt a kíváncsiság, hogy egyszer végre megértsem, mi van e különös világ mögött. Eddig azonban sohasem találkoztam olyannal, aki ezt érthetően el tudta volna magyarázni. Mostanáig.

A könyv onnan indít, hogy elmagyarázza, miért is van a tőzsdének pszichológiája. Rögvest felteszi a legfontosabb kérdéseket, úgymint: „miért is szeretnénk tőzsdei befektetéssel foglalkozni, illetve mekkora kockázatot szabad vállalni, és mekkora kockázatot merek vállalni?”

Az is dicséretes, hogy a könyv folyamatosan sulykolja az olvasóba, hogy melyik a legfontosabb döntés:

hogy a profit vagy az élmény fontos a tőzsdézésben?

Ezt kezdetben én sem nagyon értettem, de miután letettem a könyvet, hamar felvillant bennem az a bizonyos „aha” érzés. Tehát tisztában kell lennünk azzal a csapdával, hogy ha kriptovalutákkal tőzsdézünk, akkor hajlamosak vagyunk a halmozásra, csak gyűjtjük, gyűjtjük ész nélkül ahelyett, hogy úgy döntenénk: szépen lassan kivesszük a kicsi nyereségeket, mert össze akarjuk végre spórolni azt a nyári görögországi utazást anélkül, hogy hozzányúlnánk más, szükséges megtakarításainkhoz, vagy éppen a teljes havi fizetésünket az utazásra költenénk.

Csak ésszel szabad belevágni

Pataki Gábor sorra veszi a különféle kriptovalutákat, elmeséli keletkezésük történetét és azt is, hogy milyen speciális tőzsdék foglalkoznak ezek kereskedésével. Az a jó hír, hogy teszi mindezt olyan egyszerű szóhasználattal, amit mi, laikusok is könnyen megértünk. De persze azért bőven kapunk példát az elővigyázatosságra intő esetekből is.

A csavar ugyanakkor még csak itt jön: a szerző bemutatja azt a módszert is, amelynek használatával egyfajta pszichológiai tűzfalat tudunk építeni a magunk számára, vagyis soha többé nem kell azon görcsölni, hogy mikor kell venni vagy eladni, eltaláljuk-e a legjobb be- és kiszállási pontokat.

Erre fejlesztettek egy zseniális alkalmazást, amely a nap 24 órájában figyeli a befektetéseket, 10 másodpercenként ellenőrzi az árfolyamszinteket, és a megadott árfolyamon eladja a kriptovalutánkat, ha annak egy ponton túl esne az árfolyama, vagy leköti az újabb befektetést, ha elértük a vásárlásra megadott szintet. Ebben az esetben azért nem tudunk bukni, mert a befektetett tőkénk végső soron megmarad, bár a veszteség elkerülése érdekében kiszálltunk az eladással abból az adott digitális valutából.

Nagy segítség, hogy ezzel – ha felfelé megy a kriptovalutánk árfolyama – apránként ki is tudjuk venni a nyereséget, vagy épp újra be tudjuk fektetni, ha úgy kívánjuk, így növelve az eredeti tőkénket. A lényeg, állítja a szerző,

ha apránként is, de időről időre vegyük ki az elért nyereséget, hiszen az a biztos profit, ami már a mi bankszámlánkon pihen.

Bár egy könyvről van szó, azonban ez sokkal inkább egy virtuálisan bővülő ismerettár. Minden fejezet elején található egy QR-kód, amely mögött folyamatosan frissülő tartalmak olvashatók az adott témákban, tehát a nyomtatásban átadott információk nem évülnek el. Aki pedig hajlamos elfelejteni, hogy mit is jelentenek a virtuális valuták kereskedésének legfontosabb szakszavai, annak ott van a kötet végén egy nagyon alapos, nélkülözhetetlen kriptoszótár. A szerző még arra is vette a fáradságot, hogy összesítse a jelenleg legismertebb 40 digitális valutát, azok minden fontos jellemzőjével, előnyével és hátrányával együtt.

Pataki Gábor: Profit vagy az élmény a fontos? Kriptovaluta befektetés egyszerűen

Ambienta, 2022

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)