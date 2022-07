A zseni, aki az interjú végén szájon csókolta a műsorvezetőt

Mondtak róla sokfélét, mondták ezt sokan, és alighanem mindenki őszintén szólalt meg, amikor róla beszélt. Barbra Streisand Oscar-díjas színésznő például rajongott érte, mi több, egyik interjújában azt is bevallotta, hogy szerelmes volt belé, s bár egyszer Brando hívta is, hogy nézzék meg együtt a sivatagot, de nyilvánvalónak tűnt, hogy a színész a buckák látogatásánál többre is vágyott, ezért a színésznő nem utazott, így a barátságon kívül több soha semmi nem volt köztük.

Marlon Brando tehetségét egészén fiatalon felismerték, a kritikusok és a kortársak mindig elemi erőről és mély átélésről számoltak be, amikor valamelyik szerepében látták, vagy játszottak vele. Tudták róla, hogy nehéz természetű ember, de azt is, hogy ha színjátszásról van szó, azt mindig halálosan komolyan vette.

Korának férfiideálja volt, szerette a nőket, és szeretett férfiakat is, megítélésében pedig az is közrejátszott, hogy Az utolsó tangó Párizsban egyik jelenetéről később kiderült, hogy az túlságosan realisztikusra sikeredett, s még az is lehet, nem véletlenül. Marlon Brando azonban nem ezért nem szeretett szerepelni az újságok címlapján. Azt élvezte, ha a lapok sikereiről írtak, ám ő maga messze elkerülte az interjúkat, a legtöbbször elhajolt a felkérések elől. A CNN legendás műsorvezetőjével, Larry Kinggel viszont még énekelt is, majd az interjú végén egyszerűen szájon csókolták egymást.

Most tesztelheti tudását, mit tud Marlon Brando életéről és művészetéről!

(Borítókép: Marlon Brando és Larry King 1994. október 7-én. Fotó: Joan Adlen / Getty Images)