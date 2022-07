Meghódítja Krakkót a Concerto Budapest koncertmestere

Miranda Liu hegedűművésznő, a Concerto Budapest koncertmestere, a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és New Millennium Nemzetközi Akadémia alapítója idén júliusban fellép a Lengyel Zenei Fesztiválon. A zenekari és kamarazenészi feladatai mellett szólistaként is aktív hegedűművész a júliusban megrendezendő Lengyel Zenei Fesztiválra is szólistaként kapott meghívást és tér vissza már harmadízben.

Idén egy különösen nehéz és ritkán játszott művel lép színpadra: Henryk Wieniawski fisz-moll hegedűversenyét játssza a Silesian Philharmonic Orchestrával, Frantisek Macek vezényletével a krakkói Nowohuckie Centrum Kultury hangversenytermében július 8-án este. Legutóbb a világjárvány előtt, 2019-ben volt a fesztivál vendége, akkor is egy különleges előadásra kérték fel: Mieczysław Karłowicz hegedűversenyét szólaltatta meg a Krakkói Filharmonikus Zenekar kíséretében, amivel a jelen lévő kritikusok elismerését is kivívta.

Az eredendő tehetség

Miranda Liu, aki már hároméves kora óta rendszeresen lépett fel koncerteken édesanyjával, 2016-ban, 19 évesen lett a Concerto Budapest koncertmestere – a zenekar első hegedűse –, ezzel ő a valaha volt legfiatalabb előadó, aki Magyarországon betölthette ezt a posztot. 2017-ben szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneakadémián a mesterszakos diplomát az egyetem minden idők legifjabb doktoranduszaként.

A július 8-i koncert cseh származású karmestere a katowicei NOSPR Nemzetközi Karmesterverseny győztese, aki fiatal kora ellenére olyan rangos zenekarokkal dolgozott együtt, mint a Tonhalle-Orchester Zürich, a Moszkvai Filharmonikusok, a Gstaad Fesztiválzenekar, az Aspen Fesztiválzenekar, a Lucerne Festival Strings vagy a PKF-Prague Philharmonia.

Az előadás este hét órától megtekinthető a krakkói Nowohuckie Centrum Kulturyban.