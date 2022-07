Ellopták a Hotel California kéziratát, vádat emeltek a gyanúsítottak ellen

Az ügyészség szerint a trió hazudott az aukciósházaknak és a vevőknek a kéziratok származásával kapcsolatban, és megpróbálták meghiúsítani, hogy az Eagles társalapítója, Don Henley visszaszerezze azokat.

A rockrelikviák árverésével foglalkozó Edward Kosinski, valamint Glenn Horowitz és Craig Inciardi ártatlannak vallották magukat az ellenük felhozott vádakban. A három gyanúsítottat óvadék nélkül szabadlábra helyezték. A Kosinskit képviselő ügyvéd szerint annak ellenére, hogy hat éven át nyomoztak az ügyben,

az ügyészség egyetlen olyan tényt sem foglalt bele a vádiratba, amely azt mutatná, hogy ügyfele bármi rosszat tett volna.

A mintegy százoldalnyi lopott kézirat között vannak Henley jegyzetei és dalszövegei, köztük a Hotel California, a Life in the Fast Lane és a New Kid In Town kézirata. Az ügyészek több mint egymillió dollárra becsülték a dokumentumok értékét. A kéziratok

a zenetörténet pótolhatatlan darabjai' és szerves részei annak az örökségnek, amelyet Don Henley több mint 50 éves karrierje során létrehozott

– nyilatkozta Irving Azoff, az Eagles menedzsere.

A Grammy-díjas Hotel California című lemez a hetvenes évek rockzenéjének egyik nagy hatású darabja volt. Henley elmondása szerint a dal az amerikai álom sötét oldaláról szól. Az album 1976-os megjelenése óta több mint 26 millió példányban kelt el világszerte.

A titokzatos író

A vádirat szerint Horowitz 2005 körül vásárolta meg a dokumentumokat egy írótól, aki állítólag egy Eaglesről szóló, meg nem jelent könyvön dolgozott a 70-es évek végén. Az író, akit a vádirat nem nevez meg, különféle magyarázatokat adott Horowitznak a kéziratok eredetéről. Miután Kosinski és Inciardi megvették a kéziratokat Horowitztól, és Kosinski eladásra kínálta őket az online aukcióján, az eredetükkel kapcsolatban kérdések merültek fel.

Kosinski a vádirat szerint 2012-ben eladott néhány oldalnyi kéziratot a Hotel California szövegéből Henley-nek 8500 dollárért (3,5 millió forintért). Inciardi és Kosinski a Christie's és a Sotheby's aukciósházakon keresztül próbáltak eladni a további Eagles-kéziratokat más potenciális vevőknek. A vádirat szerint Horowitz azt is el akarta hitetni, hogy Glenn Frey, az Eagles 2016-ban elhunyt énekese adta neki a kéziratokat.