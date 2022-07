Előadás közben összeesett és meghalt Stefan Soltész

A magyar származású karmester a színház tájékoztatása szerint A hallgatag asszony című előadás közben lett rosszul, a színpadon esett össze. Hiába érkezett hozzá segítség, életét már nem sikerült megmenteni, nem sokkal később meghalt. Stefan Soltész halálhírét a Bajor Állami Operaház közölte.

A Bajor Állami Operaház nagy szomorúsággal tudatja Stefan Soltész halálhírét. A karmester ma este hunyt el, miután összeesett A hallgatag asszony című előadáson a Müncheni Nemzeti Színházban. Szeretnénk kifejezni részvétünk és együttérzésünk feleségének, Michaelának

– írta az operaház a Facebookon.

Az Európa-szerte elismert karmester Nyíregyházán született 1949-ben, de már gyerekkorában, 1956-ban szüleivel Ausztriába emigrált, itt végzett a Bécsi Zeneművészeti Főiskolán. Karmesteri pályáját a Theater an der Wienben kezdte 1971-ben, majd 1973 és 1983 között a Staatsoperben vezényelt. Korábban Grazban is dolgozott, a Salzburgi Ünnepi Játékokon pedig már Karl Böhm, Herbert von Karajan és Christoph von Dohnányi asszisztense is volt. 1985-ig Hamburgban, majd a Deutsche Operánál kapott állandó felkéréseket.

1991-ben kinevezték a Flamand Opera igazgatójának, majd 1997 és 2013 között Esseni Filharmonikus Zenekart vezette zenei igazgatóként. 2012-ben a Braunschweigi Állami Zenekar tiszteletbeli karmesternek nevezte ki. Ezt követően szabadúszó lett, számos helyszínen lépett fel Európában, Magyarországon is visszatérő vendég volt, a következő évadban is szerepelt volna a Magyar Állami Operaházban.