Ötvös Csöpi nyomdokain az új magyar krimivígjáték

Magyarország a 80-as évek derekán. Maurer Gyuri ügyes veszprémi autószerelő, aki mindent meg tud oldani – még a pártvezetők Ladáit is ő szereli. Családja a Riviéra lázában ég, már épp indulnának nyaralni, ám a négy útlevél helyett csak három érkezik meg – az egyik gyereket a hatalom itthon akarja tudni, nehogy disszidáljon a család.

Gyuri hirtelen megvilágosodik: kölcsönveszik egy disszidens magyar nála hagyott autócsodáját. A német verdával és papírokkal nyugatra igyekvő magyarok helyett nyugatról érkező turisták lesznek, akik a legnagyobb luxust élvezhetik a Balatonnál. Nem is sejtik, hogy a „kölcsön vett” autóval egyenesen a hidegháborúba és egy kémhistóriába hajtanak bele... A 80-as években játszódó balatoni krimi hangulata sokaknak megidézheti a Bujtor István főszereplésével készült Ötvös Csöpi-filmeket.

A Nyugati nyaralás a Nagykarácsony című nagy sikerű vígjáték alkotócsapatának új filmje. A Nagykarácsonyt összesen 130 ezren látták a mozikban, amivel az Elkxrtuk mellett a legnézettebb magyar film volt 2021-ben. Az új mozi négy főszereplője Pokorny Lia, Mészáros Máté, Szőke Abigél és Tóth Mátyás, de játszik benne Szervét Tibor, Znamenák István, Ötvös András és Orosz Ákos is. A forgatókönyvíró Tasnádi István, a rendező Tiszeker Dániel és Lévai Balázs.

A film előzetesét az Index olvasói láthatják először:

Nyugati Nyaralás előzetes

Tiszeker Dániel szerint „a nyugatra vágyó Maurerék olyan családot idéznek meg, amelynek szereplői valamilyen formában mindannyiunk számára ismerősek lesznek. Vagy azért, mert volt egy ilyen rokonunk, szomszédunk, vagy csak azért, mert rajongva szerettük a Mézga, a Griswold vagy a Szeleburdi családot.”

Lévai Balázs, a film másik rendezője és producere tinédzser volt a 80-as években, és pontosan emlékszik erre a korszakra. „Olyan krimivígjátékot szerettünk volna készíteni, ami hitelesen mutatja be a »legvidámabb barakk« abszurd világát, de a vígjáték műfajának megfelelően ki is fordítja, és minél több komikus helyzetre ad lehetőséget. Rengeteg korabeli magyar és világslágert használtunk a filmben, ezek is segítenek az időutazásban.”

A Nyugati nyaralás megvalósulását a Nemzeti Filmintézet támogatta, a premier 2022. szeptember 15-én várható.

(Borítókép: Lévai Balázs producer-rendező, Mészáros Máté, Tiszeker Dániel rendező, Tóth Mátyás, Szőke Abigél, Pokorny Lia, Pataki Ádám operatőr. Fotó: Takács Attila)