Van, amiből Deák Bill és Tátrai sem akar kiamaradni

Tornóczky Ferenc egy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy szeretne egy új, dinamikus, autentikus zenekart alapítani. Ebben lett partnere Temesi Berci, akivel a kétezres évek eleje óta számtalan alkalommal dolgozott már együtt. Közösen járták be az országot a Rendhagyó énekóra zeneoktatásireform-programjukkal, amely során

több tízezer diákot segítettek hozzá a könnyűzene hangszeres megismeréséhez.

A banda teljes hadtestét dobosfronton Zombori Atus, énekesként pedig a jellegzetes hangú Nagy Ricsi alkotja, ők együtt a Tornóczky All Access. A rock-blues csapat fél év kőkemény próbatermi munka eredményeként hoz nekünk egy 11 videóból álló stúdiósessiont olyan kiváló előadókkal karöltve, mint Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, László Attila. Első nagylemezük ősszel fog elkészülni, addig is a videósorozat indító hulláma érkezik Tátrai Tiborral az élen.

Mindenki látja, hogy merre halad a zene Magyarországon, de szerencsére a bluesstílus olyan műfaj, ami régóta fenn tudott maradni itthon. Vannak a minőségi zenének teret adó fesztiváljaink. Azokat az embereket szerettem volna elhívni közös munkára, akik az én gyerekkoromban, illetve később is meghatározók voltak számomra, sokat hallgattam, hallgatom őket. Dalainkat azoknak ajánlom, akik a mai napig szeretik ezeket a zenéket

– meséli az alapító, Tornóczky Ferenc.

Előre a Dohány úton

Az elsőként debütáló Tobacco Road című szám tisztelgés Póka Egon munkássága előtt, akinek hatása a magyar zenei életre tovább él velünk. Az első dal publikálását követően rögtön érkezett egy másik szerzemény is, ebben Gavin DeGraw I Don’t Want to Be című eredetijét gondolták újra a srácok. A dalok felvételei Mazán Attilával készültek, a mix-, masterteendőket pedig Bubenyák Zoltán végezte.

A formáció fontosnak tartja a gyökereket, számukra minőséginek, előremutatónak tartott előadók, zenészek (például Póka Egon, Babos Gyuszi, Hobo) lábnyomaival haladnak saját zenei útjukon. A tagok szeretnének fontos üzeneteket, értékeket átadni a fiatal nemzedék számára, illetve erőt adni annak a generációnak, amely ezeken a csodás zenéken nőtt fel.