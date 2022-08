Megbukott a Batgirl film, elmarad a bemutató

A Warner Bros. stúdió döntése alapján elkaszálják a 70 millió dollárból leforgatott Batgirl című filmet, írta meg a The Guardian. A produkció, amely eredetileg az év végén jelent volna meg, és már az utómunkák végső szakaszában volt, elhasalt a próbavetítéseken, a cég pedig valószínűleg gazdaságstratégiai okokból döntött a teljes visszavonás mellett.

A Warner eddig nem kommentálta az eseményeket.

A filmet, amely Gotham város rendőrkapitányának lányát, Barbara Gordont helyezi a központba, Adil El Arbi és Bilall Fallah, a Ms Marvel alkotópárosa rendezte. Az anyag eredetileg az HBO Max streamingoldalra készült, és egy nagyobb projekt része lett volna, amelyben a már korábban bemutatott, Robert Pattinson főszereplésével fémjelzett The Batmanhez hasonlóan újabb alkotásokat töltöttek volna a streamingszolgáltató oldalára a DC univerzumából.

Batgril szerepében a New York Peremén színésznőjét, Leslie Grace-t láthattuk volna, de Michael Keaton, aki 30 évvel ezelőtt Tim Burton klasszikusában alakította a denevérembert, is visszatért volna a szerepbe. A régóta eltűnt Brendan Fraser is felbukkanni készült, ezúttal a szokásos jófiú helyett egy főgonosz szerepében, hogy rettegésben tartsa Gotham városát.

Kis büdzsével nagy bukás

A New York Post által idézett névtelen forrás szerint a film összköltségei a Covid-korlátozások és egyéb kiadások miatt 70 millió dollárról 100 millióra emelkedtek, és a próbavetítéseken tapasztalt lesújtó vélemények miatt inkább itt akarták elvágni a veszteségek fonalát, mert „egy elfuserált Batgirl utáni hibát nem lehetne helyrehozni”.

Kimondottan ritka, hogy kész filmet vonjanak vissza a célegyenesben, ezzel pedig

a 2022-es Batgirl az egyik legköltségesebb füstbe ment terv a filmezés történetében,

annak ellenére, hogy jóval szerényebb büdzséből gazdálkodtak az alkotók, mint az alap DC-filmeknél. Amióta a Warner Bros. összeolvadt a Discoveryvel, teljesen új költségkezelési rendszert alakítottak ki, több filmes és tv-s projektet is befagyasztottak vagy elkaszáltak, úgy, mint a The Last O.G. című vígjátéksorozatot vagy a Wonder Twins című szintén DC-filmet.