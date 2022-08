A népzene titkos élete

A Trillát tavaly ősszel rendezte meg először Martonvásár és a Hangvető, a Magyar Népdal Napja szellemiségében. Hisznek ugyanis benne, hogy a népdal összeköt – mély emlékeket mozdít meg bennünk, és mindannyiunkat meg tud szólítani.

A népdal többet jelent a hagyománynál: rigmusokat, amelyekkel nagyszüleink altattak, dallamokat, amiket először tanultunk az iskolában. A Trillán, a népdal alternatív ünnepén a hagyományok felelevenítésével a népzene titkos életét is megmutatják: lesz etno jazz, dark folk rock, kísérleti zene és még számos izgalmas műfaj.

A fellépők mind egyedi módon közelítenek a népdalokhoz: a Dalinda triója egyedülálló módon a cappella stílusban énekli a népdalokat, amelyek így friss, női és személyes tartalommal születnek újjá. A Babcsán Projekt verseket és jazzt csempész a dalokba, a világhírű oláh cigány énekesnő, Lakatos Mónika saját kultúrájának ritkán hallott kincseit tolmácsolja. Borbély Mihály zenéje egyszerre építkezik a Balkán és a Kárpát-medence dallamvilágából, az Aurevoir pedig a népzenészek legfiatalabb generációjának népdalértelmezését hozza el.

A koncertek között a látogatók kényelmesen elnyúlhatnak a Brunszvik-kert lombjai alatt a babzsákokon, vagy vásárolhatnak a kézműves piac termékeiből.

A fesztiválon a Hagyományok Háza folkkocsmakvízt is szervez, ahová négy–hét fős baráti társaságok nevezhetnek. Emellett ingyenes családi programokon és workshopokon is részt vehetnek az érdeklődők: dobolhatnak és énekelhetnek, de megtekinthetik Kása Béla fotókiállítását is, akit az erdélyi és Kárpát-medencei táncházmozgalom és a népzenészek legfontosabb fotósaként tart számon a szakma. Mindemellett számtalan gyerekprogram, például Paár Julcsi és Szalóki Ági gyerekkoncertje, valamint táncház is várja a közönséget.