Tudnak-e a dinoszauruszok gitározni? Sírt az egész stáb

Korábban már írtunk a Szia, Életem! veszprémi premierjéről, most viszont alkalmunk volt egy kicsit jobban belelátni a film háttérmunkáiba. A történet egy kiégett fantasyíróról, Barnáról (Thuróczy Szabolcs) szól, aki hirtelen kénytelen megküzdeni az apaság nehézségeivel és beismerni, hogy nem túl pozitívan élte eddig az életét. Kovács Patrícia színésznő szerint különösen fontos az, hogy beszéljünk az apaságról, hiszen a médiában általában csak az anyák fáradalmai és szépségei jelennek meg.

Szerintem sokkal többet kellene beszélni filmekben, könyvekben, versekben és podcastokban az apaságról. Az, hogy van egy ilyen film, ami kifejezetten az apa-fiú kapcsolatra fókuszál, szerintem nagyon fontos

– mondta a színésznő az Indexnek.

Ez a kapcsolat pedig szívszorító módon jelenik meg a produkcióban, ami Thuróczy Szabolcs és a kisfiút alakító Pásztor-Váradi Mór összhangjának és a kifejezetten életszerű párbeszédeknek köszönhető. A forgatókönyvíró és társrendező, Vékes Csaba elárulta, hogy bizonyos dialógusok szinte szóról szóra lejátszódtak az életében.

„Amikor elkezdtem írni a forgatókönyvet, akkor a két fiam még csak négy- és kétéves volt. Nálunk a feleségem az, aki sokat dolgozik irodában, és én vagyok, aki, úgymond, a háztartást vezeti, ezért sokat vagyok velük otthon. Főleg a nagyobb fiam inspirálta a történetet, amikor oviskorában otthon csetlett-botlott, és elképesztő sztorik gyűltek. Elkezdtem tudatosan figyelni, majd jegyzetelni a kérdéseiket. Csodálatos a gyerekek logikája és fantáziája” – mesélte az író.

A film egyik legviccesebb jelenete is az életéből származik, hiszen ő is megkapta azt a kérdést munka közben, hogy tudnak-e gitározni a dinoszauruszok. Vékes Csaba elmondta, hogy több jelenetet is kénytelenek voltak kivágni, de van egy olyan is, amiért nagyon fáj a szíve.

A fiammal írtam egy dalt, amit sajnos a terjedelem miatt ki kellett vágni. Pedig A vidra, aki felmászott a hídra... hatalmas sláger lehetett volna az országban

– mondta viccelődve.

A filmben vannak fantasyjelenetek is, miközben Barna a fiának mesélve kitalálja új könyvét. Ezek az epizódok kellemesen törik meg a kevés helyszínen játszódó alaptörténetet, emellett a jelmez és a smink is jól illeszkedett a sztorihoz. A kilencéves Pásztor-Váradi Mór, aki olyan jól időzíti a poénokat, hogy azt a felnőtt színészek is megirigyelhetik, elmesélte, hogy körülbelül háromnegyed óráig ült a sminkes székben, hogy tökéletes legyen a maszkja.

Az ifjú tehetség jól bírta a strapát, csak a fülét előretoló hajpántra panaszkodott.

Ezeket a jeleneteket mindenki imádta forgatni. Kovács Patrícia kiemelte, hogy a Pilisben repülni tündérruhában, kék parókában és hevederben nagyon kalandos volt. Rohonyi Gábor szintén ezeket a jeleneteket élvezte a legjobban forgatni, hiszen ilyeneket ritkán lehet csinálni, és Thuróczy Szabolcs is lelkesen mesélt ezekről.

Élveztem, mert abban is van valami szexi, amikor az emberre rápakolnak egy csomó szőrmét. Kicsit kiszakadunk a szobából, a stáb is kicsit felszabadul, és lehet hülyeségeket csinálni, amit az ember egyébként nem csinálna. Például a farkasvonyítás. Természetfilmet még nem készítettem, de lehet, hogy ezek után oda is fognak hívni, hogy egy jó sakált vagy prérifarkast kellene játszani

– mondta a főszereplő az Indexnek.

Pásztor-Váradi Mór nagyon szerette még azokat a jeleneteket forgatni, ahol egy kicsit rendetlenkedhetett. Rohonyi Gábor szerint már hetekkel a forgatás előtt izzították a laptopon ugrálós jelenetre a fiatal színészt, aki természetesen nagyon is élvezte ezt felvenni.

„Az volt a legviccesebb, hogy levágtam a földre, még rá is ugrottam páros lábbal, és még azután sem esett semmi baja a laptopnak, ezért egy kellékesnek kellett szétvernie” – meséli mosolyogva Mór.

Kedvenc jelenetként az alkotók és a színészek is kiemelték a film vége felé játszódó apa-fia beszélgetést a vonatok mellett. A dialógus kifejezetten szívszorító, a stáb is bekönnyezett a forgatáson.

„Nem is számítottam arra, hogy ez ilyen lesz – mesélte a rendező. – A jelenetben van egy pillanat, ami számomra a film csúcspontja.”

A Szia, Életem! vicces, kalandos és olykor megható történet egy apa-fia kapcsolatról, ami bár nem száz százalékig tökéletes, az biztos, hogy emlékezetes marad a nézőknek, akik 2022. augusztus 25-étől láthatják a filmet a mozikban.

