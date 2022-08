Egymilliárd eurós támogatással épül fel az európai Hollywood

Az új vegyesvállalat Portugáliában, illetve az Ibériai-félszigeten készülő film- és tévéprojekteket fogja menedzselni, az egyezmény részeként a Moviebox pedig egy vadonatúj stúdiókomplexumot húz fel a dél-portugál Algarve tartományban, amelyet a Herd International Productions csapatával közösen fognak irányítani.

A jelenleg fejlesztés alatt álló épületegyüttes állítólag több mint 100 ezer négyzetméternyi gyártási területet, raktárakat, produkciós irodákat, helyszíneket, valamint a film- és tévéipart támogató szolgáltatásokat foglal magába.

Nemzetközi együttműködés

Az egyezmény értelmében minden projektet koprodukcióban kell elkészíteni, ehhez az APX csoport európai, egyesült államokbeli és brit létesítményeinek hálózatát is igénybe vehetik. A finanszírozást az újonnan alakult vállalaton keresztül áramvonalasítják, és az Egyesült Királyság és Portugália között fennálló hagyományosan szoros üzleti kapcsolatokra alapozva a Herd International Productions irányítja majd a mindennapokban.

Az új vegyesvállalatot Julian Hicks (Moviebox) és Shelley Hammond (Herd) irányítja, de a Herd vezetői, Ben Dillon, Iggy Ellis és Hollie Richmond is, úgymond, kéznél lesznek, ezzel is megkönnyítve Hicksék és Hammond munkáját.

Az APX és a Moviebox egymilliárd eurós beruházása fontos és nagy projekteket vonz majd Portugáliába és az Ibériai-félszigetre. A filmkészítők a jelenlegi, valamint a bővítés alatt álló létesítményeket, továbbá az Algrave és Portugália által kínált helyszínek széles skáláját használhatják ki

– fogalmazott Hicks a Hollywood Reporternek.

Fotó: movieboxgroup.com

A megállapodást egy hónappal azután jelentették be, hogy az APX bevezette a már működő APXCOIN nevű virtuális valutát, amelyet a vegyesvállalat finanszírozására hoztak létre. Az APX-fizetőeszközön keresztül 300 millió eurós induló költségvetést különítettek el, az összeget kizárólag film- és tévéprojektekre használhatják fel a következő két évben, emellett további 700 millió euró (713 millió dollár) érkezik majd a következő öt évben.

Nagyon örülünk, hogy megalapítottuk ezt a vegyesvállalatot az APX-szel karöltve, és így nekivághatunk ennek a nagyszabású projektnek

– mondta Hicks, hozzátéve, valamennyien arra törekednek, hogy olyan filmes és televíziós tartalmakat hozzanak létre, amelyek beleillenek napjaink tartalomfogyasztási szokásaiba.

Algarve fejlődik

Hammond reményei szerint az üzlet nemcsak az érintetteknek, de a nagyközönség számára is izgalmas projekt lesz, Julian csapata a Movieboxnál pedig valami olyasmit alkot, ami számos úttörő jellegű produkcióhoz biztosít hátteret a közeljövőben.

A Moviebox több olyan film gyártásában is érdekelt, amelyeket részben Algarve-ban forgattak, például a 2017-es That Good Night című film – amelyben utolsó főszerepét játszotta Sir John Hurt, és amelyet nagyrészt Louléban forgattak –, valamint a 2021-es There's Always Hope című film, amelyben Colm Meaney és Kate Ashfield játszották a főszerepet.