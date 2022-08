Újraindul a BBC History, az anyagi nehézségek következtében a közelmúltban tetszhalott állapotba került népszerű történelmi folyóirat. Az örömteli eseményről sajtótájékoztatón számolt be Kocsis András, a lapot újraélesztő Kocsis Kiadó tulajdonosa és Romsics Ignác akadémikus, a régi-új főszerkesztő.

A BBC History 2011 áprilisában debütált Magyarországon Nagy-Britannia legsikeresebb történelmi magazinjának hazai változataként. A világhírű brit történészek cikkei mellett az olvasók igényeinek megfelelve egyre több magyar nyelvű cikket közölt. Témaválasztásában és annak feldolgozásában is egyedülálló volt a magyar lappiacon.

A világtörténelmi profil az eltelt 11 év alatt jelentősen átalakult, az utóbbi időben már túlsúlyban voltak az első vonalbeli magyar történészek és a fiatal kutatók által jegyzett cikkek, amelyek a magyar történelem kiemelt időszakaira koncentráltak. Emellett számos írás foglalkozott Európa és az Európán túli világ történetével, a nagy birodalmakkal és kultúrákkal, elődeink életmódjával, a jeles uralkodókkal és uralkodónőkkel.

A 84 oldalas magazin hármas struktúrára épült: a nagyobb lélegzetű, elemző cikkek mellett rovatcikkek, valamint rövid színes, érdekes történelmi hírek és felfedezések is helyet kaptak a lapban, amelynek alapító-főszerkesztője két éve bekövetkezett haláláig Papp Gábor volt. Az ő örökségét Romsics Ignác történész, akadémikus, egyetemi tanár vitte tovább 2020 novemberétől főszerkesztőként.

Júniusban a Kossuth Kiadó a kiadás költségeinek nagymértékű megugrására és a lap veszteséges működésére hivatkozva tudatta az olvasókkal, hogy megszünteti az újság kiadását. Annak dacára kényszerült erre a sajnálatos lépésre, hogy még a koronavírus-világjárvány okozta visszaesés ellenére is hétezer példányban elkelt a folyóirat, csakhogy a papírárak és a nyomdaköltségek robbanásszerű emelkedése – olybá tűnt – megpecsételte a népszerű történelmi havilap sorsát. Szerencsére azonban itt is érvényes volt Mark Twain elhíresült mondása („Halálomról szóló jelentések túloznak…”), és kéthavi szüneteltetés után most újraéled a patinás magazin a Kocsis Kiadó gondozásában.

A szerdai bemutatón Romsics Ignác főszerkesztő felidézte: tizenkét éve indult a magazin, amelyet bő másfél éve az új főszerkesztő egy kicsit – az ő szavaival élve – átfazonírozott. Inkább az ismeretterjesztő, semmint a magazinos hangvételt próbálja meghonosítani, felhasználva az anyalap brit tematikájú cikkeit és a magyar történészek által jegyzett írásokat.

Az Index kérdésére Romsics Ignác hangsúlyozta: elhatározott szándékuk a magazin középutas jellegének megtartása, még annak árán is, hogy anyagi előnyök reményében sem állnak be semmiféle, manapság trendi politikai irányvonalba, mi több, harcolni akarnak az áltudományos nézetek terjedése ellen. Konkrét példát is említett:

eszükben sincs kidobni az ablakon a magyar nyelv finnugor eredetének a tényét, és a kizárólagos türk rokonság teóriáját bizonygatni.

Sajnos megszűnik a Disputa rovat, amelynek igen prózai az oka: a magyar történészek manapság nem szeretnek vitatkozni. Új rovat viszont a romba dőlt kastélyokat bemutató sorozat és Kertész István professzor szériája a római császárokról.

A megújult BBC History magazin, amely ötven–ötven százalékban közli a magyar és angol szerzők írásait, valamennyi történelemkedvelő olvasói szegmenset megcélozza.

