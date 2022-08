Miért kellett fátylat viselnie Novák Katalinnak a pápánál?

Novák Katalin köztársasági elnök öltözködését a megválasztása óta nagy fokú figyelem kíséri, és kapott már éppen elég bírálatot. A pápánál tett látogatásakor viselt öltözéke azonban a legszigorúbb előírásoknak is megfelelt, de nem volt „túltolva”: pont annyi volt mindenből, amennyi kell.

Az uralkodóknál és a pápánál a protokolláris szabályokat mindig felülírja a helyi hagyományos ceremoniális rend, és azt az adott szituációban mindig el is mondja egy püspök vagy kancellár. Görög Ibolya protokollszakértő szerint azon tehát nem kell izgulni, hogy mikor hova kell fordulni, merre kell menni, mert ebben segítenek.

A ruházatot is számos előírás határozza meg, ami a katolikus egyház fejénél tett látogatás esetében fekete ruházatot jelent, függetlenül attól, hogy valaki katolikus vagy református-e, mint például Novák Katalin. „A vállakat és a térdet el kell takarni, a nők esetében a hajat is, tehát a fejre fátyol kerül, és természetesen nem lehet dekoltázs” – mondja Görög Ibolya, aki úgy látja, hogy Novák Katalin mindenben megfelelt az elvárásoknak. A fátyla is elegáns volt, pont annyi, amennyi kell.

A lábbeli ez esetben természetesen elöl-hátul zárt fekete cipő, a lábujjak nem látszódhatnak, és ehhez harisnya is kell.

Azért örültem, hogy nem fekete harisnyát vett, mert olyat az özvegyasszonyok és az apácák hordanak

– mondja a protokollszakértő, akit a táskáról is megkérdeztünk: természetes, hogy ceremoniális eseményekkor az embernél nem lehet táska, megoldják, hogy azt addig valaki megfogja.

Ma már egy nő nem nagyon mehet sehova smink nélkül, de a katolikus egyház fejénél tett látogatáskor értelemszerűen visszafogott smink javasolt, és ugyanez vonatkozik az ékszerre: Novák Katalin mind a kettőnek megfelelt.

„Fehér kiváltság”

A pápánál az előírások szerint a nőknek hagyományosan fekete, hosszú ujjú, zárt nyakú ruhában és fátyolban illendő megjelenni. A történelem során csupán a katolikus királyok hitvesei kaptak felmentést ez alól, így született meg a „fehér kiváltság”, azaz a „privilège du blanc” fogalma.

2022-ben mindössze hét olyan nő van a világon, aki élhet ezzel a kiváltsággal: Letícia spanyol királyné, Szófia spanyol királyné, Matild belga királyné, Paula belga királyné, Mária Terézia luxemburgi nagyhercegné, Charlene monacói hercegné, valamint Marina nápolyi hercegnő, a savoyai herceg felesége. Valójában ők sem szoktak élni a fehér kiváltsággal, a pápa iránt tanúsított tiszteletből fekete ruhát öltenek a hivatalos találkozók alkalmával.

(Borítókép: A Vatikáni Média által közreadott képen Ferenc pápa [j] magánkihallgatáson fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt a Vatikánban 2022. augusztus 25-én. Fotó: Vatikáni média / EPA / MTI)