A sztárénekesek élőben és hologramként jelennek meg a színpadon

Jövő szerdáig lehet szavazni a BFZ-re a Gramophone Classical Music Awards nemzetközi Év zenekara szavazásán, amelyen Fischer Iván együttese mások mellett a Bécsi Filharmonikusokkal és a Bajor Állami Zenekarral versenyez az elismerésért. Az online szavazás szeptember 7-én, szerda reggel 9-kor zárul.

A jelölést mindannyian annak köszönhetik, hogy lenyűgözték a Gramophone szerkesztőit,

illetve mind a tízen pompás és gyakran elgondolkodtató új albumokat jelentettek meg az elmúlt 12 hónapban.

A Gramophone Classical Music Awards 2022-ben ötödször hirdeti meg az Év zenekara címet, amely a rangos díjak közül az egyetlen, amelyben a közönség dönt. A közös zenélést a legmagasabb szinten művelő korábbi nyertesek között szerepelt a Minnesota Orchestra (2021), a Philadelphia Orchestra (2020), a Hong Kong Philharmonic (2019) és a Seattle Symphony Orchestra (2018).

A naiv nevelőnő és a kastély szellemei

A BFZ legutóbb Svájcban, Németországban és Olaszországban járt, Bonnban ők nyitották meg a Beethoven Fesztivált. A nyitókoncerten többek között a város szülöttének 3. szimfóniáját adták elő, amit másnap késő este a koncerttermekhez képest lazább keretek között is megismételtek az itthon népszerű Midnight Music mintájára. A Luzerni Fesztiválon is sikert arattak: második esti előadásukat a városhoz személyesen is kötődő Richard Wagner zenéjének szentelték.

Az évadot új operaprodukciójukkal indítják, Benjamin Britten A csavar fordul egyet című művét szeptember 9-én mutatják be a Müpában. Egy naiv nevelőnőt egy kastély korábbi lakóinak szelleme kísérti. Vagy csak rémeket lát? Az 1954-ben írt opera alapjául szolgáló kultikus kísértettörténetet, Henry James klasszikusát népszerű filmekben és sorozatokban is feldolgozták már. Az előadás, amelyben a nemzetközi sztárénekesek élőben és hologramként jelennek meg a színpadon, Budapesten csak kétszer lesz látható.

(Borítókép: Fischer Iván. Fotó: Kallos Bea / MTI)