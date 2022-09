Új valósághsow indul Ozzy Osbourne-nal és családjával

Kereken húsz évvel a The Osbournes startolása után a család bejelentette, hogy új valóságshow-t indítanak, melynek címe Home to Roost lesz. Ozzy és Sharon a tarthatatlan amerikai helyzetre való tekintettel visszaköltöznek Angliába. A történet ezt a váltást teszi a központba.

Ozzy és Sharon Osbourne újra beszáll a valóságshow bizniszbe – tudta meg a Rolling Stone magazin. A metál zene legikonikusabb famíliája még 2002-ben indította be saját televíziós műsorát, amelyet az MTV futtatott négy évadon keresztül. A történet Ozzy, Sharon, valamint két gyermekük Kelly és Jack életének mindennapjait követte végig. Kerek húsz évvel a The Osbournes indulása után új valóságshow ütötte fel a fejét a sötétség hercegének famíliájában, melynek címe Home to Roost lesz.

Van az a szint

A történések középpontjában a közelmúlt eseménye lesz, miszerint Ozzy és családja visszaköltöznek Angliába az Egyesült Államokból, az ottani tarthatatlan helyzetre hivatkozva. Az Observernek úgy nyilatkozott Sharon a helyzetről, hogy

Amerika drasztikusan megváltozott. Ez már nem is az Amerikai Egyesült Államok, hisz semmi egység nincs benne. Csupán egy borzasztóan kellemetlen hely, főleg ott élni.

Ozzy sem illette szebb szavakkal a szabadság földjét.

Elegem van, hogy napi szinten embereket gyilkolnak. Isten tudja hány embert lőttek eddig le iskolai mészárlások közepette. És még ott van az a vegasi koncertlövöldözés is...

Az Osbourne família tagjai már korábban is kifejezték aggodalmukat a közbiztonsági kérdésben, most azonban már eltervezték, hogy visszaköltöznek a szigetországba. Pár nappal a költözés bejelentése után adták hírül, hogy új valóságshow-t indítanak, aminek központjában az Angliába való visszaköltözés, Kelly hamarosan születendő gyermeke, valamint Ozzy új turnéja lesz. A műsort előreláthatólag a BBC fogja sugározni Angliában, ami 2023-ban indul meg, ellenben amerikai csatornával még nem született egyesség. Ami biztos, hogy Ozzy, Sharon és Kelly fogják vinni a prímet, ellenben egyelőre úgy tűnik, hogy Jack nem fog szerepelni a család új műsorában.